Zilog Z80 -prosessorin valmistus lakkaa, lähes 50 vuoden jälkeen

Tietotekniikka kehittyy käsittämätöntä tahtia vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Usein vain parikin vuotta vanhat innovaatiot, tuotteet ja ratkaisut ovat jo vanhentuneita.

Mutta tähän sääntöön on olemassa kourallinen poikkeuksia. Niistä kenties ikonisin on Zilog Z80 -prosessori.

Zilog Z80 -suorittimen kehitystyö alkoi jo vuonna 1974 ja ensimmäinen tuotantolinjalta ulos putkahtanut suoritin näki päivänvalon vuonna 1976.

Pienen, edullisen 8-bittisen suorittimen voittokulku oli heti syntymänsä jälkeen henkeäsalpaavaa ja koko 1980-luvun kotitietokoneiden voittokulkua olisi vaikea kuvitella ilman Z80:a.

Zilogin suoritinta tai sen klooneja käyttivät Commodore 64:sta lukuunottamatta lähes kaikki 8-bittisten tietokoneiden kulta-ajan tietokoneet, sillä Z80:n pohjalle oli rakennettu mm. Sinclair ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC, Sharpin kotitietokoneet ja useat muut. Jopa Commodore sisällytti suorittimen "kakkos-prosessorina" Commodore 128 -mallistoonsa.



Jotain Z80:n suosiosta 1980-luvulla kertoo se, että Wikipedialla on oma luettelosivunsa Z80-pohjaisista kotitietokoneista, joka sisältää lähes 100 mallistoa.

Ja tietysti Z80 päätyi mukaan myös pelikonsoleihin, jo 1980-luvulla, sillä Sega Master System pohjautui Z80:een sekin.

Mutta pieni, halpa ja läpikotaisin tunnettu suoritin ei suinkaan jäänyt eläkkeelle 1980-luvun painuttua historiaan, vaan Z80:n tehtäväkenttä vain muuttui vuosikymmenten edetessä.

Sega jatkoi Z80:n käyttöä vuonna 1991 julkaistussa, fanien rakastamassa kannettavassa Game Gear -pelikonsolissaan. Samalla vuosikymmenellä Z80 oli myös saatu kutistettua jo niin pieneksi, että Texas Instruments nappasi suorittimen käyttöön huipputason tieteellisten taskulaskintensa suorittimeksi.

Nintendokin otti Z80:n käyttöön käsikonsoleissaan: sekä Game Boy että Game Boy Color käyttivät Zilog Z80 -prosessoria.

Tälle vuosituhannelle siirryttäessä Z80:n käyttökohteet muuttuivat yhä enemmän sulautettuihin järjestelmiin ja laitteisiin: eli monet yksinkertaista, mutta varmatoimista logiikkaa vaativat laitteet aina pesukoneista puolustusteollisuuden ratkaisuihin ovat käyttäneet Z80:sta aina näihin päiviin asti.

Viimeisiä kuluttajatuotteita, joista Z80 löytyy käytöstä ja tavallaan "näkyvillä" olivat Texas Instrumentsin TI-84 Plus CE -malliston taskulaskimet.

The Zilog Z80 is discontinued. pic.twitter.com/oCxVyl7IhT -- いやてむ @ 自己の死 (@iyatemu) April 19, 2024



Mutta nyt on siis aika jäähyväisten. Suoritinta edelleen lisensoiva Zilog on ilmoittanut asiakkailleen, että kesäkuussa on viimeinen mahdollisuus tilata varastoon uusia Z80-suorittimia (tai sen kanssa yhteensopivia johdannaisia). Kesäkuussa tehdyt tilaukset vielä toimitetaan, mutta sen jälkeen Zilogin valmistuskumppanien tuotantolinjat hiljenevät Z80:n osalta pysyvästi.

kuvituskuva: Wikimedia