Kansalaisaloite kymmensormijärjestelmän pakollisuudesta

Useimmat meistä ovat todennäköisesti kohdanneet joskus tilanteen, jossa virastossa tai vaikkapa lääkärillä käydessä asiaasi hoitava ihminen kirjoittaa tietokoneella tuskastuttavan hitaasti. Näissä tilanteissa tulee myös mietittyä verojen suuruutta, työn tehokkuutta ja usein myös paljon synkempiä ajatuksia.

Suurin piirtein tällaisistä lähtökohdista on ilmeisesti syntynyt uusi kansalaisaloite. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan lainsäädäntöä, joka säätäisi kymmensormijärjestelmän pakolliseksi kaikille heille, ketkä joutuvat työssään kirjoittamaan tietokoneella.

Kansalaisaloite ehdottaa työturvallisuuskortin kaltaista pakollista koetta, joka pitää suorittaa, jotta saa ylipäätään työskennellä töissä, joissa (tieto-)koneella kirjoittamista vaaditaan. Kokeen läpäisseet saisivat siis "kymmensormikirjoituskortin" todisteeksi taidoistaan.

Kansalaisaloite on avattu 6.4.2024 ja sen perustajana on Jarmo Wiik. Hänen kansalaisaloitteestaan on uutisoinut mm. Raahen Seutu (maksumuuri).



Aivan valtavaa yleisöryntäystä kansalaisaloite ei ole toistaiseksi saanut, sillä tällä hetkellä aloitteen on allekirjoittanut vain 45 kansalaista.

Kymmensormijärjestelmä on kirjoitustekniikka, jossa molempien käsien kaikki sormet tekevät työtä kirjoittaessa ja kutakin näppäimistön kirjainta on tarkoitus käyttää tietyllä sormella. Aiheesta löytyy lisää mm. Wikipediasta.