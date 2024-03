Oikeus määräsi YouTubea paljastamaan kaikki videoita katselleet ihmiset

Vaikka katsoisit YouTube-videoita kirjautumatta Google-tilillesi, tallettuu katselukerrastasi silti hurja määrä tietoja YouTuben syövereihin.

Nyt Yhdysvalloissa oikeusjutussa YouTube on määrätty paljastamaan lista kaikista ihmisistä, jotka ovat katsoneet tiettyjä videoita palvelun kautta. Oikeuden päätöksen mukaan Google joutuu siis ilmoittamaan sisäänkirjautuneista videon katsoneista ihmisistä heidän tileihin kytketyt yhteystietonsa ja muiden käyttäjien osalta mm. katseluajankohdan ja käyttäjän IP-osoitteen.

IP-osoitteiden perusteella voidaan sitten vaatia verkkoyhteyksien ja VPN-yhteyksien tarjoajilta tarkat tiedot siitä, kuka kyseisen IP-osoitteen takana oli kyseisenä ajankohtana. Monissa maissa myös VPN-tarjoajien täytyy säilyttää käyttöhistoria tietyn ajan, juurikin oikeusjuttujen varalta - vaikka VPN-palvelut yleensä haluavatkin luoda ainakin illuusion siitä, ettei niillä ole lokitietoja käyttäjistään.

Tapauksen taustat ovat mielenkiintoiset, sillä oikeusjuttu keskittyy rahanpesuun kryptovaluuttojen kautta, mutta videot itsessään eivät liity rahanpesuun eivätkä kryptovaluuttoihin.



Rahanpesujutun tutkinnassa FBI:n agentit olivat lähettäneet rahapesusta epäillylle kryptovaluuttakauppiaalle linkkejä YouTube-videoihin. Linkit lähetettiin salatussa keskustelussa, joten viestikanavan kautta FBI ei voi saada selville epäillyn rikollisen henkilöllisyyttä.

Sen sijaan FBI uskoo, että linkkien vastaanottaja on avannut ainakin osan FBI:n lähettämistä viattomista YouTube-linkeistä. Ja nyt liittovaltion poliisi on siis vaatinut Googlea paljastamaan kaikki ihmiset, jotka ovat kyseisiä videoita katsoneet - jotta joukosta paljastuisi etsityn rikollisen jäljille johtava IP-osoite tai jopa Google-tunnus.

Videot itsessään olivat olleet mm. julkisia opasvideoita droonien käyttöön ja lisätyn todellisuuden ohjelmistoihin. Videoiden tekijät eivät ilmeisesti hekään kytkeydy millään tavalla tapaukseen eivätkä ole myöskään missään tekemisissä FBI:n kanssa.

Kyseisiä videoita on katsottu yhteensä yli 30 000 kertaa, eli mikäli Google on toimittanut vaaditut tiedot, on FBI:lla edessään silti heinäsuova, josta pitäisi löytää neula. Mutta kuitenkin rajatun kokoinen heinäsuova.

Forbesin haastattelemat asiantuntijat (maksumuuri) ovat huolissaan tapauksesta. Asiantuntijoiden mukaan tämän tyyppisillä laajoilla tietopyynnöillä vaarannetaan tuhansien viattomien ihmisten yksityisyyttä, kun pyyntö ei ole kohdennettu ainoastaan rikoksestä epäiltyyn itseensä.