Samsung ja Marimekko yhteistyöhön - Unikko-kuvio lisätarvikkeisiin ja Marimekko-taidekuvia The Frame -televisioihin

Teknologiatoimija Samsung ja suomalainen Marimekko ovat aloittaneet yhteistyön, joka tuo rajoitetun ajan saataville valikoiman Samsungin laitteiden lisätarvikkeita, joita koristaa Marimekon ikoninen Unikko-kuvio. Lisäksi The Frame -televisio saa yhteistyön myötä yli 40 Marimekko-taidekuvaa.

"Olemme Marimekossa aina arvostaneet kaunista ja hyvää arkea. Olemme innoissamme, että uusi yhteistyömme Samsungin kanssa tuo rohkeat kuviomme tarvikkeiden ja arkielämän taiteen avulla myös uusien yleisöjen saataville. Olemme erityisen iloisia, että yhteistyömme Samsungin kanssa juhlistaa Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuotta", sanoo Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko.

Rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyö yhdistää Marimekon ikonisen Unikko-kuvion valikoimaan Samsungin lisätarvikkeita, kuten puhelinten suojakuoria, Galaxy Buds -kuulokkeiden suojakoteloita ja kellorannekkeita.

Rajoitetun ajan saatavilla oleva valikoima lifestyle-lisätarvikkeita tulee saataville maaliskuusta 2024 alkaen Samsungin verkkokaupassa sekä jälleenmyyjillä valikoiduilla markkinoilla Pohjoismaista alkaen.



Yhteistyön myötä The Framen omaavat voivat hankkia televisioon kokoelman Marimekko-taidekuvia. The Frame -televisio toimii tavallisena televisiona, mutta kun sitä ei käytä, voi näytöllä esitellä erilaisia taideteoksia. Ulkoisesti The Frame näyttää modernilta taulunkehykseltä tavallisen television sijaan.

Kokoelma sisältää huolellisesti kuratoidun kirjaston, johon lukeutuu kolmekymmentä Marimekko-designia sekä kolme kausikokoelmaa. 12 designin kausikokoelmat vaihtuvat ympäri vuoden ja niiden avulla käyttäjät voivat muuntaa televisionsa kiehtovaksi taideteokseksi vuodenajan mukaan.

Mukana on kuvioita muun muassa Unikko-kuosin ja yli 500 muun ikonisen printin luojalta Maija Isolalta; 70-luvulta lähtien Marimekossa työskennelleeltä palkitulta japanilaiselta suunnittelijalta Fujiwo Ishimotolta; orgaanisista muodoistaan ja rohkeista väreistään tunnetulta taiteilijalta Katsuji Wakisakalta; funktionaalisista ja ajattomista malleistaan kuuluisalta Vuokko Eskolin-Nurmesniemeltä sekä suunnittelija Maija Louekarilta, joka yhdistelee taidokkaasti viivapiirrosta ja vahvoja väripintoja.

"Samsung on iloinen voidessaan esitellä ensimmäistä kertaa suomalaista designia Samsung Art Storen kokoelmissa", kertoo Sofia Monteiro, Samsung Art Storen European Product Manager. "Kumppanuutemme tuo ajattoman designin suoraan käyttäjiemme ulottuville ja tarjoaa heille mahdollisuuden personoida olohuoneensa ripauksella suomalaista luovuutta. Huolellisesti valitun kokoelman ajattomat ja tyylikkäät kuviot tuovat ikonista muotoilua käyttäjiemme koteihin."

The Frame -television taidekuvat ovat esillä Samsungin Art Store -tilauspalvelussa, joka on saatavilla yksinomaan The Frame -televisiomalleihin. Palvelun avulla käyttäjät voivat selata ja asettaa näytölle taideteoksia yli 2 500 teoksen valikoimasta.



Kokoelma sisältää teoksia maailman tunnetuimmista museoista, gallerioista ja designtaloista, nyt myös Marimekolta. Täysi Art Store -tilaus sisältää yli 40 Marimekon taidekuvaa sekä pääsyn kaikkien museoiden, gallerioiden ja kumppaneiden yli 2 500 taideteoksen galleriaan 4,99 euron kuukausimaksulla.

Marimekko-taidekuvat tulevat saataville The Framelle 1. helmikuuta.