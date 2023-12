Intia vakoilee kansalaisiaan, hermostui kun Apple tiedottaa asiasta

Maailman väkirikkaimmaksi maaksi piakkoin nouseva Intia on viime vuosien aikana liusunut askel askeleelta kohti autoritääristä hallintoa. Maa on samalla tiukentanut otettaan netistä ja nettipalveluista - ja samalla maan ns. demokratia-indeksi on ollut laskusuunnassa.

Nyt maa on napit vastakkain teknologiajätti Applen kanssa. Apple ilmoitti lokakuussa intialaisille toimittajille ja oppositiopoliitikoille varoituksen siitä, että heidän laitteitaan ja verkkotoimintaa saatetaan seurata "valtiollisen toimijan" taholta.

Taustalla on Applen automaattisesti erilaisia hyökkäyksiä seuraava järjestelmä, joka lähettää varoituksen potentiaalisille kohteille seurannasta ja valvonnasta. Käytännössä kyse on valtiotason hakkeroinnista Applen laitteisiin.

Intian oikeistolainen hallitus hermostui ilmoituksesta totaalisesti ja maa on pyytänyt Applen edustajat suljettuun keskusteluun aiheeseen liittyen. Apple ei ilmeisesti aio luopua varoitusjärjestelmästään, joten Intian hallitus yrittää painostaa Applea, jotta varoituksen sanamuotoa lievennettäisiin vähemmän selkeäksi.



Applelle tilanne aiheuttaa ongelmia monella tavalla, sillä Kiinan markkinoiden kääntyminen sisäänpäin tarkoittaa samalla sitä, että Intiasta on muodostumassa nopeasti yksi tärkeimmistä teknologia-alan markkinoista. Intian väkiluvun ennustetaan nousevan aina vuoteen 2064 saakka, vaikka maan syntyvyys onkin käytännössä jo pysähtymässä ja ns. väestön uusiutumisluku (2,1) alittunee ensimmäistä kertaa jo vuonna 2024.