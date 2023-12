Doom täytti 30 vuotta - Näillä kaikilla alustoilla se pyörii

Joulukuussa 1993 julkaistiin yksi pelialan legendoista, iD Softwaren Doom. Peli mullisti pelialan täysin - ja useat nykypäivän suurimmat pelisarjat joutuvat kiltisti kumartamaan Doomille sen luoman pohjan ansiosta.

Vaikka iD Software oli julkaissut pelaajan näkökulmasta pelattavan räiskintäpelin jo aiemminkin, Wolfenstain 3D:n muodossa, vasta Doom räjäytti pankin täysin. Doomin julkaisun aikoihin ei ollut edes olemassa termiä first-person shooter, vaan useiden vuosien ajan tätä pelityyppiä kutsuttiin puhtaasti "Doomin kopioiksi".

Niin Call of Dutyt, Fortnitet kuin Alan Waketkin ovat käytännössä isosti velkaa sille pohjatyölle minkä Doom pelimaailmassa teki, tekemällä pelaajan itsensä näkökulmasta pelattavan, kolmiulotteisen näkövinkkelin pelimaailman valtavirtaan. Niin - ja tietysti, tuomalla myös roiman annoksen väkivaltaa mukaan peleihin.

Doom julkaistiin 10. joulukuuta, 1993 ja alustana oli MS-DOS. Peliä myytiin sharewarena eli peli itsessään oli ilmainen, mutta vain ensimmäinen kenttä kuului ilmaisversioon. Ostamalla pelin omakseen, sai myös muut kentät pelattaviksi.

Doomin viralliset eri alustojen versiot

Doom käännettiin vuosien ja vuosikymmenten mittaan virallisesti useille eri pelialustoille. Jo 1990-luvulla käännökset syntyivät Windowsille, Sega Saturnille, SNESille, Sega 32X:lle, Atari Jaguarille ja jopa Acornin Risc PC -käyttöjärjestelmälle.

Uudella vuosituhannella peli on jatkanut virallisten käännösten tulvaa ja vuosituhannen alun jälkeen Doom on virallisestikin kääntynyt mm. Androidille, iPhonelle, Playstation 4:lle ja Xbox Onelle.

Mutta viralliset, kaupalliset käännökset eivät olekaan Doomin legendaarisin piirre.



Doomin villit versiot

Doomista tehtiin jo sen julkaisun jälkeen nopeasti epävirallisia/laittomia käännöksiä muille alustoille. Yksi ensimmäisistä oli Linuxille tehty epävirallinen versio, joka ei siis pohjautunut iD Softwaren koodiin.

Mutta vuonna 1997 yhtiö itse päätti yllättää maailman - ja julkaisi Doomin lähdekoodin. Ensin lähdekoodi julkaistiin ei-kaupallisella lisenssillä, muttta vuonna 1999 lisenssi vaihdettiin avoimen lähdekoodin GPL-lisenssiin. Tuon jälkeen Doom viimeistään sementoi asemansa modernissa nörttikulttuurissa.

Lausahduksesta "Can it run Doom?" eli "Pyöriikö siinä Doom?" on tullut vuosikymmenten saatossa jo meemi ja osa nörttikulttuuria. Peli on nimittäin onnistuttu kääntämään lähes mille tahansa kuviteltavissa olevalle alustalle, mitä vain maailmasta löytyy.

Käytännössä jos laitteessa on näyttö, jonkinlainen suoritin ja tapa välittää komentoja laitteelle .. kyllä, hyvin todennäköisesti silloin joku on kääntänyt Doomin pyörimään silläkin laitteella.

Doom on tietysti saatu pyörimään pankkiautomaatilla:







Yksi Doomin lähdekoodista kehitetyistä versiosta on nimeltään Chocolate Doom, joka on käännetty Windowsin ja Macin lisäksi myös mm. 1980-luvun Amigoille:

Aavituksen verran villimpi käännös on tapaus, jossa Doom on pistetty pyörimään lämpömittarissa:







Ja jos nurkissa lojuu edelleen Applen iPod-musiikkisoitin, kenties sen voi laittaa hyötykäyttöön - pyörittämään hyvin, hyvin hankalasti pelattavaa Doomia iPodin näytöllä ja click-wheel -ohjaimilla:

Eri versioita on tarjolla valtavasti ja tuntuu, että aina uuden teknisen laitteen ilmestyessä, löytyy aina joku päättäväinen taho, joka päättää todistaa, että kyllä, tämäkin laite pyörittää Doomia.

Jos haluat pienen annoksen nostalgiaa, niillä alkuperäisillä 30 vuoden takaisilla grafiikoilla, helpoin tapa kokeilla Doomia on ehdottomasti Browser Doom eli selaimessa sellaisenaan pyörivä versio pelistä.