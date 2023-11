Microsoftin vuoden 2023 ruma joulupaita kunnioittaa Windows XP:tä

Konsepti "ruma joulupaita" on rantautunut Suomeenkin jo vuosia sitten ja idea tuntuu keräävän aina vain suurempaa suosiota myös Joulupukin kotimaassa. Myös monet tunnetut teknologiayhtiöt ovat ilahduttaneet kovimpia fanejaan vuosien saatossa omilla näkemyksillään siitä, millainen ruman joulupaidan pitäisi oikein olla.

Yksi pioneereista on ollut Microsoft joka on jo vuosien ajan tuonut rumia, yhtiön omasta historiasta ammentavia joulupaitoja myyntiinkin asti. Muutama vuosi sitten Microsoftin paitoja koristivat Windows 95, Windows XP ja MS Paint logoineen.

Tänä vuonna on tehty loikka kenties vielä ikonisempaan aiheeseen. Vuoden 2023 joulupaidan design noudattelee vuonna 2001 julkaistun Windows XP:n tunnettua taustakuvaa.



Paitoja voi ostaa virallisen Xbox-kaupan kautta ja hinta yhdelle paidalle Suomessa on 64,95 euroa. Tällä hetkellä paitoja näyttää olevan vielä varastossa - aiempina vuosina paidat on loppuunmyyty varsin pian. Oletettavasti Microsoft-teemainen ruma joulupaita on täydellinen lahjaidea kierolla huumorintajulla varustetuille, nostalgian nälkäisille nörteille.

Windows XP:n ikoninen taustakuvahan on aivan oikea paikka, Kalifornian Napa Valleyssa. Uutisoimme muutama vuosi sitten, kun Flight Simulatoria pelannut käyttäjä oli onnistunut löytämään paikan ja napannut siitä kuvan, pelin sisällä.