Amazon tuo 90-luvulta tutut kevyet tietokoneet takaisin

Kultainen 1990-luku muistetaan monista teknologisista innovaatioista ja kokeiluista - ja epäonnistuneista kokeiluista. Yksi suurimmista ja hehkutetuimmista kokeiluista teknologian saralla olivat Sun Microsystemsin NC:t. Eivät PC:t, vaan NC:t. Kyseessä olivat siis Network Computerit, joiden piti mullistaa tapa, jolla hankimme ja käytämme tietokoneita.

Konseptin taustalla oli netin räjähdysmäinen kasvu 1990-luvun lopulla sekä PC-tietokoneiden kalliit hinnat. Sun oli yksi vuosituhannen vaihteen teknologiakuplan suurimmista yhtiöistä ja sen palvelimet vauhdittivat modernin netin alkuaikoina lähes kaikkia maailman suurimpia verkkosivustoja. Mutta Sun halusi itselleen siivun myös kuluttajamarkkinoista.

Sunin suuri idea oli se, että yhtiö lanseerasi superkevyiden tietokoneiden konseptin kuluttajille ja yrityksille. Ideana NC:ssä oli se, että hankittava tietokone oli äärimmäisen halpa ja itsessään heikkotehoinen, mutta kaikki sen ohjelmistot toimivatkin verkon yli, Sunin palvelimilla. Eli tietokone itsessään ei tarvinnut juurikaan muskeleita, kun järeät palvelimet tekivät varsinaisen raa'an laskennan.



Valitettavasti Sunin visio kaatui pitkälti siihen, että verkkoyhteydet olivat 1990-luvun lopulla vielä auttamattoman hitaita - modeemit olivat tärkein tapa kytkeytyä nettiin vielä vuosituhannen vaihteessakin. Näin ollen osa laskentatehosta ja logiikasta oli pakko siirtää takaisin itse päätelaitteelle (eli NC:lle), nostaen laitteiden kustannuksia. Ja verkkoviiveiden takia laitteiden käyttökään ei ollut kovin sulavaa.

NC-konsepti haudattiin lopullisesti vuonna 2000, noin neljän vuoden tuulimyllyjä vastaan taistelemisen jälkeen. NC ei toki ollut ensimmäinen idean keksinyt taho, vaan mm. Suomenkin yliopistoissa kevyet päätelaitteet olivat valtavan yleisiä jo ennen NC:n lanseeraamista. Eivätkä ne ole koskaan täysin kadonneetkaan, vaan mm. kirjastoissa kevyisiin asiakaspäätteisiin törmää tänäkin päivänä - tosin usein niissä toiminnallisuus on nykypäivänä rajoitettu pelkkään selaimen käyttöön.

Näin neljännesvuosisata myöhemmin, Sun oli visiossaan aivan oikeassa. Nythän me käytämme jo valtavaa määrää palveluita, jotka siirtävät reaaliajassa sisältöä käyttöömme. Suoratoistopalvelut, kuten Spotify ja Netflix ovat tavallaan nekin karvalakkiversioita NC:n ideasta. Ja tietysti pilvipelaaminen on nostanut vahvasti päätään viime vuosina - ja se pohjautuu täsmälleen samaan ideaan kuin NC. Myös Googlen Chromebookit pohjautuvat tavallaan samaan ideaan, siinä vain keskitetyn pilven sijaan on käytössä koko maailman nettisivustojen kirjo tietokoneen "ohjelmina".

Nyt samoille apajille tunkee uusi tulokas, kun verkkokauppajätti Amazon on tuomassa markkinoille Amazon Workspaces Thin Client -tietokoneet. Niiden idea on lähes identtinen Sunin NC-konseptin kanssa: laitteet ovat puoli-ilmaisia ja kytkeytyvät Amazonin jättimäiseen pilveen, AWS:ään ja ajavat ohjelmansa pilvessä. Tietokoneen tehtävä on vain näyttää se, mitä pilvipalvelussa tapahtuu.



Amazonin idea on myös kiertotaloutta puhtaimmillaan, sillä Workspaces Thin Clientit ovat itse asiassa uudelleenpaketoituja Amazonin Fire TV Cube -mediatoistimia, joiden ohjelmisto on vain vaihdettu toiseen. Laitteissa on 2 gigatavua RAM-käyttömuistia, 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja kahdeksanytiminen Arm-suoritin. Konkreettisena käyttöjärjestelmänä Thin Clienteissa on Amazonin Androidista tekemä muunnelma. Android-sovelluksia laitteisiin ei kuitenkaan asenneta, vaan kaikki sovellukset "asennetaan" Amazonin pilveen, josta laite käyttää niitä verkon yli.

Amazon ei kohdenna laitetarjoamaa kotitalouksille, vaan yrityksille. Erityisesti kevyttä päätetyötä tekevät toimistotyöläiset ovat Amazonin tärkein kohderyhmä. Eli erilaiset tietoja käsittelevät, tallentavat ja hakevat konttorityöläiset saattavat saada lähivuosina läppärin sijaan työnantajaltaan Amazonin kevyt-tietokoneen käyttöönsä. Amazonin mukaan tarve syntyi sen AWS-pilveä käyttävien yritysten ideasta ja pyynnöstä.

Amazon Workspaces Thin Client maksaa 195 dollaria eli noin 178 euroa.