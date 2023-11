Amazonista kasvoi jättimäinen kuriiriyhtiö

Amazonin mittakaavaa on edelleen vaikea hahmottaa täällä pohjoisen Euroopan nurkalla, jossa Amazon ei operoi vielä virallisesti. Mutta maissa, joissa Amazon on täydellä höyryllä toiminnassa, se on kasvanut jättimäiseksi - ja kotimaassaan Yhdysvalloissa aivan käsittämättömän isoksi.

Amazonhan ei ole enää vuosiin ollut varsinaisesti verkkokauppa, vaan pikemminkin verkkoportaali. Valtaosan sen kautta myydyistä tuotteista ei ole Amazonin itsensä myymiä. Sen sijaan pienemmät verkkokauppiaat ovat lopettaneet omia verkkokauppojaan ja siirtyneet Amazonin "vuokralaisiksi". Eli niiden tuotteet näkyvät Amazonin listauksissa, aivan kuten mitkä tahansa muutkin tuotteet. Sen lisäksi kaikki niiden maksuliikenne tapahtuu Amazonin maksujärjestelmien kautta - ja suurimmaksi osaksi myös niiden logistiikka on ulkoistettu Amazonille.

Eli sadat, jopa tuhannet verkkokauppiaat huolehtivat vain siitä, että heidän myymänsä tavarat ovat Amazonin fyysisissä jättivarastoissa ja että tuotteiden hinnat ja kuvaukset ovat kunnossa Amazonin verkkokaupan sivuilla.



Ja Amazon on kaapannut tuosta kokonaisuudestaan itselleen aina vain isomman siivun. Vielä vuosia sitten Amazonin paketit kulkivat lähinnä erilaisten kuriirifirmojen kautta Yhdysvalloissakin: yhtiö oli valtavan tärkeä asiakas mm. UPS:lle ja Fedexille. Sittemmin yhtiö päätti leikata ulkopuoliset kuriirifirmat pois yhtälöstä ja kasvoi itse kuriirifirmaksi. Nyt valtaosan sen Yhdysvalloissa myymistä tuotteista toimittavat koteihin Amazonin omat kuskit.

Ja kun Amazon on alkanut toimittamaan itse omat pakettinsa suoraan asiakkaille, paljastuu samalla myös yhtiön kokoluokka eri tavalla. Wall Street Journalin mukaan (maksumuuri) Amazon on nyt Yhdysvaltain suurin kuriiriyhtiö.

Eli Amazon toimittaa itse enemmän paketteja kuluttajille kuin mikään kuriiriyhtiö. Ja kuriiriyhtiöitä käyttävät käytännössä kaikki muut Yhdysvaltain verkkokaupat - muusta liiketoiminnasta puhumattakaan. Amazonin omien sisäisten arvioiden mukaan yhtiö toimittaa Yhdysvalloissa kuluvan kalenterivuoden aikana omin voimin noin 5,9 miljardia pakettia.

Amazon ohitti ikonisen FedExin jo vuonna 2020 ja kiri vuonna 2022 ohitse myös UPS:stä pakettien määrässä laskettuna. Edellä on enää Yhdysvaltain liittovaltion postilaitos eli USPS, joka on ainakin toistaiseksi vielä Amazoniakin isompi pakettien kuljettaja.