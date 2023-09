Maailman vanhin torrent-tiedosto täytti 20 vuotta: Edelleen jaossa

Maailman vanhin edelleen aktiivisesti jaossa oleva torrent-tiedosto täytti tänään 20 vuotta. Syyskuun 28. päivä, vuonna 2003 ensimmäistä kertaa BitTorrent -vertaisverkkoon jaettu leffa jatkaa porskuttamistaan vuodesta toiseen.

Kyseessä on uusiseelantilaisten kaverusten noin 750 euron budjetilla luoma kunnianosoitus ja ns. fan fictoon -elokuva, joka sijoittuu The Matrix -elokuvan universumiin.

Jotta täysin ymmärtäisi sitä, miksi The Fanimatrix: Run Program elokuvan tekijät valitsivat elokuvansa jakelukanavaksi nimenomaan piratismista tunnetun BitTorrent-teknologian, kannattaa muistella sitä, millainen paikka internet oli vuonna 2003.

YouTube perustettiin vasta vuonna 2003 ja itse asiassa YouTuben alkuperäinen idea olivat juurikin lyhytvideot - vaikka nykymaailmassa YouTuben suurkuluttajat nimenomaan nyrpistävät nenäänsä TikTokille ja kumppaneille niiden lyhyen formaatin vuoksi. Mutta pitkiä videoita ei edes saanut ladata YouTubeen vuosikausiin palvelun avauduttua, vaan kymmenen minuutin pituusraja oli käytössä vuosien ajan.



Lisäksi verkkosisällön jakelu netissä oli tuohon aikaan valtavan kallista, suhteutettuna nykypäivään. Nykymittapuulla heikohkolla resoluutiolla varustettukin elokuva, 128 megatavun tiedostokoollaan, haukkasi (tuossa ajassa) niin paljon kaistaa, että sen jakelu vähänkään suuremmalle yleisölle oman palvelimen kautta olisi maksanut helposti tuhansia ja taas tuhansia euroja.

Joten filmiharrastajat valitsivat luomuksensa jakeluun kustannustehokkaimman tietämänsä tavan: torrent-pohjaisen vertaisverkon, jossa verkon kaikki käyttäjät osallistuvat tiedostojen jakeluun.

Mutta vertaisverkossa tiedoston "elossa pysyminen" vaatii kuitenkin myös sitä, että vähintään joku jakaa tiedostoa uskollisesti eteenpäin. Tiedostoja jaettiin torrentteina jo ennen Fanimatrixin julkaisuakin, mutta sitä ennen jaetut tiedostot ovat jo kadonneet vertaisverkosta - juurikin jakajien puutteen vuoksi.

TorrentFreakin haastattelussa yksi elokuvan tekijöistä kertoo, miten vuosien saatossa elokuva on aina välillä ollut kadota kokonaan, kun jakajien määrä on hiipunut. Mutta jostain aina vähintään yksi jakaja on löytynyt ja elokuva on jatkanut yhtäjaksoista olemassaoloaan vertaisverkossa.

Mikäli pala historiaa kiinnostaa, löytyy elokuva ja sen torrent-latauslinkki suoraan elokuvan viralliselta sivulta.