Apple osti itselleen kokonaisen levy-yhtiön - Syytä huoleen?

Uutinen, joka meni pitkälti medioissa ohitse tapahtui aiemmin syyskuussa, kun teknologiajätti Apple osti itselleen kokonaisen levy-yhtiön.

Applella olisi niin paljon rahaa, että yhtiö voisi itse asiassa ostaa itselleen kaikki maailman levy-yhtiöt ja silloinkaan pankkitiliin ei tulisi ihan valtavan isoa lovea. Mutta Apple päättikin ostaa itselleen suurelle yleisölle täysin tuntemattoman, pienen ruotsalaisen levy-yhtiön, joka keskittyy vain ja ainoastaan klassiseen musiikkiin. Mielenkiintoisen kaupasta tekee sekin, että Apple itse ei ole rummuttanut ostostaan millään tavalla. Toki, Yhdysvaltain finanssivalvonnalle asiasta on pitänyt tiedottaa, onhan Apple pörssiyhtiö, mutta pakollisten tiedottamisten lisäksi kaupasta ei ole juuri huudeltu.

Ostettu yritys on siis ruotsalainen BIS Records, jonka liikevaihto oli edellisellä tilikaudella 7,6 miljoonaa dollaria eli noin 7,1 miljoonaa euroa. Apple todennäköisesti ostaa kampaviinereitä sisäsiin palavereihinsa isommalla summalla kuin mitä koko BIS Recordsin vuoden liikevaihto on.



Kaikki vähäinenkin spekulointi aiheen ympäriltä on ollut varsin kirjavaa: joidenkin mielestä Apple haluaa olla korkeakulttuurin esitaistelija ja tukee yrityskaupallaan klassisen musiikin toimialaa. Toisen teorian mukaan Apple halusi itselleen oman, pienen levy-yhtiön, jotta yhtiö voisi kokeilla uudenlaisia innovaatioita oman levy-yhtiönsä ja omistamansa Apple Musicin suhteen.

Mutta raadollisimman ja monella tapaa uskottavimman teorian heittää esiin The Honest Broker omassa pohdinnassaan.

Sivusto veikkaa syyksi puhtaasti rahan: valtaosa BIS Recordsin julkaisemasta musiikista on jo ohittanut tekijänoikeuksien umpeutumisen aikarajan - eli musiikki, jota BIS Records julkaisee, on pääsääntöisesti hyvin, hyvin vanhaa, kuten Bachin konserttoja.

Musiikin suoratoistopalvelut, kuten Apple Music ja sen suurin kilpailija, Spotify, on rakennettu mallille, joka on todistettu liiketaloudellisesti lähes mahdottomaksi. Spotify ei ole tehnyt kertaakaan voittoa omalla palvelullaan - ja on todennäköistä, että yksikään pienemmistä musiikin suoratoistopalveluistakaan ei ole onnistunut puristamaan itseään voitolliseksi.

Joten sivusto veikkaa Applen ohjailevan Apple Musicin käyttäjiä erilaisilla käyttöliittymien kikkailuilla ("dark patterns" tai nykyisin "deceptive design patterns") kuluttamaan ainakin osan ajastaan sellaisten kappaleiden parissa, joista Applen ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia. Tai korkeintaan esittäjien tekijänoikeuksien korvaukset, sävellysten ja sanoitusten ollessa jo "tarpeeksi vanhoja", jotta niistä ei täydy enää maksaa mitään.

The Honest Broker maalailee myös piruja seinälle pohtimalla tulevaisuutta: tulevatko Spotify, Apple ja muut suoratoistojätit luomaan jatkossa "hieman samalta kuulostavia" yhtiöiden itsensä omistamien tekoälyjen luomia kappaleita, joita ne tarjoilevat hakutuloksissa ensisijaisena vaihtoehtona. Eli kun kuluttaja hakee vaikkapa Taylor Swiftin uusinta sinkkua, varsinainen haettu kappale olisikin hakutuloksissa vasta toisena - ja ensimmäisenä tarjoiltaisiin tekoälyn luomaa, tekijänoikeuksista vapaata "samat vibat" omaavaa kappaletta.