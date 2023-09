Laitevika aiheutti laajan katkoksen television katseluun

Digitan antenni-tv-verkossa oli tänään keskiviikkona lähetyskatkos, joka kosketti koko maata. Katkos alkoi klo 12:20, mutta ongelmat saatiin korjattua 12:55.

Katkos esiintyi antenni-tv-verkon E-kanavanipussa olevilla kanavilla, joihin kuuluvat Sub, Liv, Jim, MT, One Way TV ja C More Max.

Digita kertoo tiedotteessaan, että katkoksen syynä oli laitevika. Tämän tarkemmin vikaa ei selitetty.