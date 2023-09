Ovatko iMessage ja Bing oikeasti isoja Euroopassa? Eivät, sanovat Apple ja Microsoft

Euroopan Unionissa on astunut voimaan tänä vuonna kaksi lainsäädäntöä, jotka tulevat järisyttämään teknologiamaailman mannerlaattoja perusteellisesti.

Toinen niistä on Digital Services Act ja toinen on Digital Markets Act. Molemmat lait suitsivat jättimäisiksi kasvaneita teknologiayhtiöitä käyttämästä valtavaa kokoaan kuluttajien vahingoksi.

Näistä Digital Services Act eli DSA keskittyy siihen, että teknojätit eivät voi kävellä kuluttajien yli miten haluavat ja asettaa mm. tiukkoja rajoja mainonnalle.

Mutta Digital Markets Act eli DMA on eri kulmalla samaa päämäärää tavoitteleva: se asettaa suurimmille teknologiayhtiöille ehtoja, joilla niiden pitää toimia kilpailijoihinsa nähden. Käytännössä isoimmat firmat eivät voi enää DMA:n ansiosta kyykyttää pieniä toimijoita - ainakaan niin helposti.

Mutta mikä on iso yhtiö - ja mikä on iso palvelu..? DMA nimenomaan tarkastelee palveluita, ei niinkään firman kokoa. Eli vaikkapa Microsoftin käyttöjärjestelmä Windows on itsestäänselvästi DMA:n sääntelyyn kuuluva jättimäinen palvelu.



Mutta Euroopan Komissio on lisännyt jättimäisten palveluiden listalleen pari kohtaa, joista on syntynyt riita.

Ensinnäkin komission ehdotus sisältää Applen oman pikaviestipalvelun, iMessagen. Eli se "Applen oma tekstiviesti", josta amerikkalaiset kohkaavat mediassa paljon. Mutta palvelun käyttöaste on kaikkien saatavilla olevien tilastojen mukaan erittäin pientä Euroopassa (jossa WhatsApp, Telegram, Messenger ja Signal jyräävät).

Toinen listalle päätynyt erikoisuus on Microsoftin hakukone Bing, jonka markkinaosuus Suomessa oli statcounterin tilastojen mukaan alle 3 prosenttia. Googlen markkinaosuus oli Suomessa elokuussa 2023 noin 93%.

Molemmat yhtiöt, sekä Apple että Microsoft ovat valittaneet päätöksestä, nimenomaan näiden kahden palvelun osalta. Applen osalta listalle on päätynyt mm. yhtiön App Store - ja sen osalta Apple ei olekaan esittänyt vastalauseita.

Mikäli iMessage ja Bing lisätään DMA:n jättipalveluiden listalle, se tarkoittaisi iMessagen osalta todennäköisesti palvelun muuttamista niin, että sen kautta voi viestiä myös muihin pikaviestipalveluihin. Bingin osalta päätös tarkoittaisi sitä, että Microsoftin olisi pakko suositella vaihtoehtoisia hakukoneita omissa palveluissaan - myös Googlea.

Digital Markets Actin listalle lisätyt yhtiöt ovat kokonaisuudessaan:

Meta (Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistaja)

Alphabet (Googlen emoyhtiö)

Amazon

Apple

Microsoft

ByteDance (TikTokin emoyhtiö)

Samsung



Listalle päätyminen ei siis tarkoita automaattisesti sitä, että yhtiöiden kaikki palvelut olisivat DMA:n sääntöjen piirissä, vaan ainoastaan ne palvelut, jotka katsotaan "liian suuriksi" eli "portinvartijoiksi" omalla toimialallaan. Esimerkiksi Samsung on listalla nimenomaan omien digitaalisten palveluidensa vuoksi, joita yhtiö paketoi puhelimiinsa.