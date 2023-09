Lenovon Legion 9i -pelikannettavassa on nestejäähdytysjärjestelmä

Lenovo julkisti IFA 2023 -messuilla kannettavan Legion Go -pelilaitteen lisäksi muun muassa Legion 9i:n.

Kyseessä on Lenovon mukaan ensimmäisestä 16 tuuman pelikannettavasta, jossa on integroitu nestejäähdytysjärjestelmä. Järjestelmän apuna on käytössä tekoäly.

Laitteessa on myös panostettu suorituskykyyn ja näyttöön.

"Lenovo Legion 9i on Legion-pelikannettavien innovaatioiden uusin huippu. Lenovo Legion 9i on Legion-ekosysteemin ensimmäinen kannettava tietokone, jossa on integroitu nestejäähdytysjärjestelmä ja laitteiston tekoälypiirin viritys. Taottu hiilikuituinen A-kansi tarkoittaa kevyempää kannettavaa tietokonetta pelaajille ja luoville tekijöille, jotka vaativat vain parasta", sanoo Jun Ouyang, Lenovon varatoimitusjohtaja ja kuluttajaliiketoimintasegmentin pääjohtaja Intelligent Devices Groupissa. "Haastamme itsemme jatkuvasti ylittämään rajoja peliratkaisuja suunnitellessamme. Lenovo Legion 9i on asettanut meille uuden vertailuarvon, jonka tulemme innolla täyttämään – ja ylittämään – tulevaisuudessa."

Cooler Masterin kanssa yhteistyössä suunniteltu järjestelmä toimii näytönohjaimen VRAM-muistin päällä ja hallitsee lämpöä äärimmäistä suorituskykyä vaativissa pelisessioissa.

Näytönohjaimen saavuttaessa 84 °C:n lämpötilan järjestelmä käynnistyy ja jäähdyttää näytönohjaimen.

Järjestelmä mahdollistaa tietokoneen maksimitehon 230 W TDP.

Kone on varustettu 13. sukupolven Intel Core i9-13980HX -prosessorilla, NVIDIA GeForce RTX 4090 -näytönohjaimella ja joko 64 Gt ylikellotetulla 5600 MHz:n kaksikanavaisella DDR5-muistilla tai 32 Gt:n ylikellotetulla 6400 MHz:n DDR5-kaksikanavaisella muistilla.





Pelaaminen ja muut toimet onnistuvat 16 tuuman 3200 x 2000 resoluution Mini LED -näytöllä, jossa on 16:10 -kuvasuhde ja 165 hertsin virkistystaajuus.

Näytön yksikkökohtaisen tehdasvärikalibroinnin ansiosta sisällöntuottajat voivat vaihtaa DCI-P3- ja sRBG-väriavaruuksien välillä esiasennetussa X-Rite-ohjelmistossa.

Lenovo LA-2 AI -piirin Smart FPS -ominaisuus on suoraan yhteydessä näyttöön. Ominaisuus seuraa ruutuja sekunnissa ja säätää automaattisesti näytönohjaimen ja suorittimen tehoa, mikä takaa maksimaaliset FPS-arvot peliskenaariosta riippumatta.

Lenovo LA-2 AI -siru synkronoi myös Legion Spectrum RGB:n näytön visuaalisten näkymien kanssa. Lisäksi Tobii Horizon -ohjelmisto tarjoaa päänseurannan.

Lenovo Legion 9i:ssä on 99,99 Whr:n akku, jonka voi ladata sekä mukana toimitetulla 330 W:n Slim-sovittimella että 140 W:n USB-C-virtalähteellä.

Näppäimistö on RGB-valaistu, ja koneessa on Full HD -webkamera. Tässä Windows 11 -koneessa on yksi kaksi Thunderbolt 4 (3.2 Gen, DisplayPort 1.4, 140W) -liitäntää, kaksi USB-A (USB 3.2 Gen 1), HDMI 2.1, RJ45, kuulokeliitäntä ja muistikortin lukija. Langattomasti yhteydet hoituvat Wifi 7:n ja Bluetooth 5.1:n avulla.

Kone painaa 2,56 kiloa.

Lenovo Legion 9i:n hinnat alkavat 4 499 eurosta ja laite on saatavilla lokakuussa.