Philipsiltä 49-tuumainen QD-OLED -paneelilla ja 30 watin kaiuttimilla varustettu kaareva pelinäyttö

Philipsin pelituotteisiin erikoistuneen Evnia-brändin alle on julkaistu Evnia 49M2C8900 -pelinäyttö.

Kyseinen näyttö hyödyntää Samsungin QD-OLED -paneelia, joka on kooltaan 49-tuumainen. Näytön tarkkuus on 5210 x 1440 eli näyttö on leveä. 1800R-kaarevuuden omaavassa näytössä on 32:9 -kuvasuhde.

Paneeli on 10-bittinen ja tukee 1,07 miljardia väriä. Paneeli kykenee toistamaan jopa 127,4% NTSC-, 153,1% sRGB-, 125,2% Adobe RGB- ja 99% DCI-P3-väriavaruuksista.

Näyttö on DisplayHDR True Black 400- ja Vesa ClearMR 13000-sertifioitu. DisplayHDR True Black 400 -sertifiointi takaa ensiluokkaisen ja sävykkään kuvanlaadun. Vesa ClearMR 13000 -sertifiointi puolestaan takaa perusteellisesti testatun ja terävän pelikuvan, joka ei sumennu kiihkeimmänkään toiminnan keskellä.

Virkistystaajuus yltää 240 hertsiin ja vasteaika on 0,03 ms. Tyypillinen kirkkaus on 250 nitiä.

Näytön kolmelta sivulta löytyy Ambiglow-valaistus. Lisäksi näytössä on neljä 7,5 watin kaiutinta, jotka muodostavat yhdessä 30 watin äänijärjestelmän.



Liitännät hoituvat kahdella HDMI 2.1-portilla ja yhdellä DisplayPort 1.4-portilla. Lisäksi tarjolla on 90 watin USB-C -liitäntä läppärin liittämiseksi ja lataamiseksi.

Philips Evnia 49M2C8900 -pelinäyttö tulee saataville syyskuussa 1899 euron suositushintaan.

Aiemmin Evnia-sarjaan on julkaistu muun muassa QD-OLED-paneelia käyttävä Evnia 34M2C8600 -pelinäyttö.