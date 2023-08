Rebel Moon -elokuvan traileri julkaistiin, katso

Ohjaaja Zack Snyder nousi aikoinaan maineeseen viimeistään elokuvallaan Kuolleiden aamunkoitto. Sen jälkeen miehen kädenjälkeä on nähty useissa supersankarielokuvissa ja löytyypä meriittilistalta myös 300 ja Army of the Dead -leffat.

Tarinan mukaan Snyderilla on ollut myös "kuningasidea" uudeksi Star Wars -elokuvaksi, mutta franchisen omistava Disney ei idealle koskaan lämmennyt. Nyt Snyderin visio eeppisestä avaruussaagasta näkee kuitenkin päivänvalon, Netflixin suojissa.

Tuleva elokuva kantaa nimeä Rebel Moon ja Snyderin mukaan siihen on otettu inspiraatiota niin Star Wars -maailmasta kuin Akira Kurosawan samurai-elokuvistakin.

Nyt tulevasta elokuvasta on julkaistu ensimmäinen traileri, alla:







Rebel Moon saa ensi-iltansa Netflixissä 22. joulukuuta. Elokuvan toinen osa puolestaan saapuu Netflixiin 19. huhtikuuta, 2024.