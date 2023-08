Netflixin DVD- ja Blu-ray -vuokraustoiminta loppuu syyskuussa 2023

Netflix saapui Suomeen vuonna 2012. Ja suoratoistojätti, sellaisena kuin me sen tunnemme, syntyi vuonna 2007. Mutta Netflixin historia on tätä paljon, paljon pidempi.

Yhtiö perustettiin alunperin jo vuonna 1997 ja sen liikeidea oli silloisessa ajassa vallankumouksellinen. Yhtiön perustajat olivat kyllästyneet maksamaan videovuokraamoille myöhästymismaksuja, kun vuokratut VHS-kasetit ja DVD-levyt tuppasivat unohtua palauttaa ajallaan.

Ja tästä ärsytyksestä syntyi alkuperäinen Netflix.

Netflix tarjosi kiinteällä kuukausimaksulla toimivaa videovuokraamoa, jossa käyttäjä teki verkkosivujen kautta itselleen listan elokuvista, jotka hän haluaisi vuokrata. Netflix lähetti aina listan ylimmäisenä olevan elokuvan postissa kotiin ja DVD-elokuvan sisältäneen kirjekuoren mukana tuli myös palautuskuori, jossa DVD:n pystyi palauttamaan postitse sitten kun ehti ja muisti. Netflixin saatua elokuvan takaisin, yhtiö lähetti käyttäjän toivelistalta seuraavaksi ylimpänä olevan elokuvan postitse. Ja niin edelleen.



Netflixin alkuperäinen liikeidea toimikin loistavasti ja sitä kopioitiin ympäri maailmaa - jopa Suomessa nähtiin hieman vastaavia kokeiluja parinkin yhtiön toimesta.

Lopulta Netflix muutti elokuvabisneksen liiketoimintamalleja vielä perusteellisemmin, kun postitse vuokrauksen kylkeen perustettiin Netflixin suoratoistopalvelu vuonna 2007. Ja tämän myöhemmän version me suomalaiset tunnemme.

Mutta... Alkuperäinen DVD-elokuvia postitse lähettelevä Netflixin palvelu on edelleen olemassa Yhdysvalloissa.

Palvelu on toiminut viime vuodet nimellä DVD.com, mutta se on edelleen Netflixin tytäryhtiö. Nyt yhtiö on kertonut, että palvelu tulee vihdoin päätökseensä ja tarkka aikaraja on asetettu.

Viimeiset fyysiset Netflixin postitse lähettämät vuokraelokuvat kolahtavat asiakkaiden postilaatikoihin 29. syyskuuta 2023.

Samalla yhtiö kertoi, että viimeisiä lähetettyjä vuokraleffoja ei tarvitse koskaan palauttaa, eli ne elokuvat, jotka tilaajat ovat viimeisenä postilaatikkoonsa saaneet Netflixiltä, jäävät tilaajien muistoksi. Yhtiö on myös avannut sivun amerikkalaisille vuokralevyjen tilaajilleen, jossa tilaajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan saada 10 lisäleffaa viimeisen postituksen yhteydessä. Tempulla Netflix luonnollisesti tyhjentää valtavia DVD- ja Blu-ray -varastojaan, joita yhtiölle on kertynyt 26 vuoden toiminnan aikana.