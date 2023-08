Tulostinvalmistajien uusin vedätys: Et voi skannata, jos tulostimessa ei ole mustetta

Jo vuosia kiertänyt vitsi kertoo, että laulu- ja soitinyhtye Rage Against The Machine ei koskaan täsmentänyt tarkalleen ottaen mitä konetta kohtaan yhtyeellä on patoutunutta vihaa - mutta kyseessä on hyvin, hyvin todennäköisesti tulostin.

Pitkässä sarjassa nimeltä "näin tulostinvalmistajat niistävät asiakkaistaan kaiken mahdollisen" on jälleen koettu uusi merkkipaalu. Ainakin kaksi isoa tulostinvalmistajaa, HP ja Canon vaativat monitoimitulostimiinsa mustetta, jotta laitteella voi skannata.

Kyllä. Aivan oikein. Äkkiseltään voisi kuvitella, että skannaukseen ei tarvita lainkaan mustetta, mutta molempien valmistajien monitoimitulostimet yksinkertaisesti kieltäytyvät skannaamasta dokumentteja, mikäli tulostimen mustesäiliö on liian tyhjä.

Aiheesta on nyt meneillään Yhdysvalloissa oikeusjuttu HP:ta vastaan, jossa joukko kuluttajia on haastanut yhtiöt oikeuteen kyseisestä "ominaisuudesta" sekä siitä, että yhtiöt eivät kerro tästä markkinoinnissaan tarpeeksi selkeästi. Vastaavanlainen oikeusjuttu Canonia vastaan sovittiin hiljattain Yhdysvalloissa, jossa siinäkin Canonin todettiin estävän monitoimitulostinten toimintaa musteen loppuessa - myös toimintoja, joihin mustetta ei tarvita lainkaan.



Canon on ilmeisesti sittemmin muuttanut käytäntöään ja mustetasojen tarkistuksen pois kytkemisen laitteen asetuksista, skannauksen pitäisi toimia. On tietysti kyseenalaista, että rajoitus on käytössä lainkaan - ja moniko kuluttaja osaa kytkeä mustetasojen tarkistuksen pois päältä halutessaan skannata asiakirjoja.

Tulostinvalmistajat ovat tönineet asiakkaitaan vuosien ajan mitä monimutkaisemmilla ratkaisuilla. Viime vuonna uutisoimme, miten tarratulostimia valmistava Dymo kieltää muiden kuin yhtiön itsensä valmistamat musteet laitteissaan ja sääntöjen rikkomisesta voi napsahtaa puolen miljoonan sakot.