Levy-yhtiöt haastoivat nettiarkisto Archive.org:n oikeuteen - savikiekkojen digitointi kiistan keskiössä

Maailman suurimat levy-yhtiöt ovat haastaneet verkon "virallisena" arkistona tunnetun The Internet Archiven oikeuteen tekijänoikeusrikoksista. The Internet Archive, joka tunnetaan parhaiten sen osoitteen mukaan eli Archive.org:na, on kerännyt viime vuosina talteen digitaalisia kopioita vanhoista äänilevyistä.

Internet Archiven The Great 78 -projektin tarkoituksena on taltioida talteen kaikki maailmassa julkaistut 78rpm pyörimisnopeutta käyttävät äänilevyt, jotka tunnetaan tuttavallisemmin savikiekkoina. Kyseistä formaattia käytettiin äänilevyissä vuodesta 1898 lähtien, aina 1950-luvulle asti. Tuon jälkeen äänilevyjen tekniikka kehittyi ja muuttui - ja myös levyjen pyörimisnopeus muuttui, vinyylilevyjen korvatessa vanhat savikiekot.

Internet Archiven mukaan maailmassa julkaistiin aikoinaan noin 3 miljoonaa 78rpm savikiekon puolta, joissa kussakin oli noin 3 minuutin verran musiikkia.

Oikeusjutussa Sony Music, Universal Music Group ja joukko pienempiä levy-yhtiöitä vaatii projektin lopettamista. Lisäksi yhtiöt vaativat oikeusjutussa Internet Archivelta korvauksia tekijänoikeusrikkeiden pohjalta, 150 000 dollaria kultakin tekijänoikeutta rikkovalta äänitteeltä. Summa kohoaisi noin 372 miljoonaan dollariin eli noin 341 miljoonaan euroon, jos levy-yhtiöiden korvausvaateet menevät läpi oikeudessa.



Internet Archiven mukaan oikeusjuttu on vailla pohjaa, sillä sen mukaan Yhdysvaltain lainsäädäntö mahdollistaa äänitteiden taltioinnin tutkimus- ja säilytyskäyttöön, ilman erilliskorvauksia tekijänoikeuksien omistajille.