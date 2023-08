Power avaa Suomen ensimmäisen POWER+ -myymälän Itikseen keskiviikkona - avajaistarjouksena mm. PS5 299 eurolla

Viime vuoden lopulla Kodinkoneliike Power ilmoitti uudistavansa Itiksen myymälän, joka on sen ensimmäinen Power+ -myymälä. Myymälän avajaisia vietetään keskiviikkona 9.8.2023 klo 8.00 alkaen.

Power kertoo, että sen Power+ -myymälät ovat perusmyymälöitä kooltaan suurempia ja mahdollistavat elämykselliset asiakaskohtaamiset. Uudistettu Itiksen myymälä on kooltaan nelinkertainen aiempaa verratessa, ja siinä on nyt 3800 neliön lattiapinta-ala. Samalla se on Suomen suurin Power-myymälä.

Powerilta on kuitenkin tulossa vuoden 2024 kesällä uusi suurmyymälän Vantaan Tammistoon, joka on Powerin uusi lippulaivamyymälä Suomessa. Myös Vantaan myymälä on Power+ -myymälä.

Itiksen myymälässä on entistä enemmän erityisosastoja, esimerkiksi omat osastonsa pelaamiselle ja keittiöille sekä elektroniikkabrändien shop-in-shopeja.





Samalla käytetty elektroniikka eli RePOWER-tuotteet tulevat entistä näkyvämmin osaksi osastojen valikoimaa.

Käytetyt tuotteet ovat esillä samalla osastolla kuin upouudet tuotteet; eivät omana nurkkauksenaan myymälässä. Näin normalisoidaan käytetyn ostamista ja kuluttaja voi löytää käytetyn tuotteen samalta osastolta, josta hän etsisi uutta tuotetta.

"Kun käytetyt tuotteet ovat osana normaalivalikoimaa, asiakas voi yllättyä käytetyn tuotteen hinta–laatusuhteesta. Käytettyjen tuotteiden markkinoilla kuluttajat haluavat myös mieluusti nähdä itse, missä kunnossa käytetty puhelin, kannettava tai tabletti on. Suuressa myymälässä kattavan käytettyjen tuotteiden valikoiman esilläpito on mahdollista", Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.

Itiksen Power+ -myymälä avaa ovensa 9.8.2023 klo 8.00 alkaen.

Avajaiset todennäköisesti houkuttelevat paikalle runsaasti väkeä, sillä luvassa on muun muassa tarjouksia ja oheistapahtumaa, sillä paikalla on Windows95Man, Tinke, Eki ja Khaled.





Avajaistarjouksia on runsaasti. 80 kappaleen erä PlayStation 5 -konsolia myydään 299 eurolla eli 200 euron alennuksella, 50 kappaleen erä Nintendo Switchiä myydään 199 eurolla, Puhelinvertailun juuri testaamaa Samsung Galaxy A54 -puhelinta saa 299 eurolla, tuoretta Galaxy Watch6 (40mm, Bt) -älykelloa myydään 229 eurolla ja Roborockin S8 Pro Ultra -robotti-imurin hinta on laskenut 899 euroon.

Lisätiedot avajaisista ja tarjouksista saa täältä.