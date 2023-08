Nothingilta luvassa CMF by Nothing -brändin alle edullisempia tuotteita - ensimmäisenä tulossa älykello ja kuulokkeet

OnePlussan toisen perustaja, Carl Pei, paljasti uuden Nothing-yrityksensä alle kolme vuotta sitten. Yritys on julkistanut tähän mennessä kuulokkeita ja pari älypuhelinta, joista viimeisin on hiljattain esitelty Nothing Phone (2).

Nyt yritys on paljastanut, että tulevaisuudessa on luvassa lisää tuotteita ja edullisempia sellaisia uuden CMF by Nothing -brändin alle, joka toimii Nothingissa erillisenä brändinä ja sillä on oma tiimi. Toistaiseksi lyhenteen virallista nimeä ei ole paljastettu, mutta sen uskotaan tulevan sanoista Color, Material ja Finish eli väri, materiaali ja viimeistely.

Carl Pei kertoo Nothingin YouTube-videolla, että ensimmäiset CMF by Nothing -brändin alaisuudessa julkistettavat tuotteet ovat älykello ja kuulokkeet, jotka esitellään myöhemmin tänä vuonna.



Pein mukaan itse Nothing tulee jatkossa tarjoamaan premiumia eli esimerkiksi laadukkaampaa rakennetta, innovaatioita suunnittelun osalta ja viimeisintä teknologiaa. CMF by Nothing puolestaan keskittyy tarjoamaan edullisempia tuotteita "tavallisella" muotoilulla, laadun kuitenkin ollessa hyvää.

Edullisempien tuotteiden avulla yhä useampi pääsee käsiksi Nothing ekosysteemiä.

Ensimmäisistä tuotteista on luvassa lisätietoa seuraavien kuukausien aikana.