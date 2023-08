Samsungin 27-tuumainen 4K-kameralla varustettu ViewFinity S9 -näyttö saapuu Pohjoismaihin elokuun puolivälissä

Jo alkuvuodesta CES 2023 -tapahtumassa julkaistu Samsungin ViewFinity S9 (S90PC) -näyttö saapuu Pohjoismaissa myyntiin elokuun puolivälissä 1 599 euron hintaan.

ViewFinity S9 vahvistaa Samsungin korkearesoluutioisten näyttöjen valikoimaa entisestään sen jälkeen, kun ViewFinity S8 (S80PB-malli) Ultra High Definition (UHD) -resoluutiolla esiteltiin viime vuoden kesäkuussa.

"Uusi 5K-näyttömme tarjoaa korkean suorituskyvyn ja uskomattoman käyttökokemuksen etenkin luovien ja visuaalisten alojen ammattilaisille", kertoi Hoon Chung, Samsungin Visual Display -liiketoiminnan varatoimitusjohtaja. "ViewFinity-valikoiman avulla tarjoamme luovan alan ammattilaisille huippuluokan visuaalisia kokemuksia eläväisen väriselkeyden ja monipuolisen liitettävyyden kautta".

ViewFinity S9:n IPS-paneeli kooltaan 27 tuumaa ja siinä on tarkka 5K-resoluutio (5 120 x 2 880) eli pikseliä tuumaa kohden (PPI) on 218. Kirkkaus yltää 600 nitiin, mutta virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä.





Näyttö tukee 99% DCI-P3 -väriskaalaa ja näyttö on valmistuksen aikana tehtaalla kalibroitu Delta E <21 -tarkkuudella. Näytön voi myös kalibroida älypuhelimen ja SmartThings -sovelluksen avulla.

SmartThings-sovelluksen avulla käyttäjät voivat perustilassa kalibroida valkotasapainon ja gamma-asetukset nopeasti ja vaivattomasti. Ammattilaistilaa hyödyntämällä pääset käsiksi värilämpötilan, luminanssin, väriavaruuden ja gamma-asetusten täydelliseen kalibrointiin. Kalibrointi tapahtuu osoittamalla älypuhelimen kameraa ViewFinity S9 -näyttöön, jonka jälkeen kokonaisvaltainen raportti kertoo tarkat yksityiskohtaiset säädöt sekä Delta E-väritarkkuuden.

Näytön yksi erikoisuuksista on mukana tuleva 4K SlimFit -kamera, joka liitetään näyttöön pogo pin -liitännällä ilman lisäkaapeleita tai muita lisälaitteita. Kamera seuraa käyttäjää eli pitää tämän aina näkyvissä, vaikka tämä vaihtaisi asentoa.

ViewFinity S9 -näytössä on metallirakenne ja korkeussäädettävä jalusta, joka tukee myös kallistusta ja Pivot-tilaa eli kääntöä. Tuettuna on myös VESA-kiinnitys.

Näyttö yhdistyy tietokoneeseen Thunderbolt 4-, mini-DisplayPort ja USB-C -liitäntöjä hyödyntäen. Thunderbolt 4 -yhteensopivuuden ansiosta käyttäjät voivat ladata kannettavaa jopa 90 W:n teholla ja siirtää tietoja luotettavasti jopa 40 Gbps:n nopeudella.





Käyttö onnistuu myös ilman tietokonetta, sillä näytössä on Samsungin tutut Smart TV -sovellukset sisäisesti. Mukana tulevan kaukosäätimen avulla näytöllä voi laittaa pyörimään vaikkapa elokuvan suoratoistopalvelusta ja äänen kuuntelu onnistuu sisäänrakennettujen kaiuttimien kautta.