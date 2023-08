Clas Ohlson aloitti Starlinkin tuotteiden myynnin Suomessa

Elon Muskin omistaman Starlinkin satelliittinetti tuli Suomessa saataville viime vuoden lopulla valmistajan nettisivujen kautta. Nyt tuotteiden hankinta helpottuu, sillä vehkeet nettiä varten saa hankittua Clas Ohlsonin kautta.

Clas Ohlsonista tulee Pohjoismaiden ensimmäinen jälleenmyyjä, joka näitä tuotteita kauppaa satelliittipohjaista internetyhteyttä varten.

Vaihtoehtoja on kaksi: Starlink Residential ja Starlink Business.

Ensimmäinen on suunnattu perheille ja pienyrityksille, ja sen hinta on Clas Ohlsonilla 519 euroa. Jälkimmäinen, 2799 euron paketti, on suunnattu suuremmille yrityksille (20+ käyttäjää) ja yksityisille käyttäjille, joilla on korkeat vaatimukset tietomäärille ja vakaudelle.





Clas Ohlson kertoo, että liittymät myydään erikseen sovelluksen kautta, ja voit aloittaa ja lopettaa liittymän käytön milloin vain.

"Vaikka meillä on vakiintunut laajakaistaverkko Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, tiedämme, että on monia paikkoja, joissa yhteyden nopeus on ongelma. Siksi olemme erittäin iloisia siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme täysin uusia mahdollisuuksia nopeaan laajakaistaan Starlinkin avulla, jonka voi ottaa käyttöön muutamassa minuutissa niin taajamassa kuin kesämökillä", kommentoi Clas Ohlsonin kodin verkkolaitteiden tuotevalikoimasta vastaava Viktor Jobs.

Clas Ohlsonin verkkokaupan kautta tuotteiden myynti alkaa 3. elokuuta.

Lähde: uusiteknologia.fi, Clas Ohlsonin tiedote.