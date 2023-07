Google Maps Android Autossa saa uuden sivupalkin

Google Maps -karttapalvelu Android Autossa saa uuden sivupalkin toimintoja varten, kertoo 9to5Google.com sivusto.

Uudistettu sivupalkki on jatkuvasti näkyvillä, kun kartta on käytössä koko ruudulla. Palkissa on painikkeet kartan zoomauksella, kartan suuntaukselle, äänelle ja asetuksille.

Aiemmin painikkeet tulivat näkyville alareunaan, kun kartan kanssa oli vuorovaikutuksessa.





Android Auton Google Mapsin vasemmalle reunalla on uusi sivupalkki. Kuva: 9to5Google.



Uudistettu sivupalkki näkyy Android Auto V10 -versiossa, mutta joillakin se on käytössä myös Android V9.9 -version kanssa. Itsellä V9.9-versiossa se ei kuitenkaan vielä ole käytössä. Kaikilla autoilijoilla uudistettu karttapalvelu pitäisi olla lähiaikoina.