Mikä Chromecast on ja miten se toimii?

Yksi nerokkaimmista ja suosioonsa nähden myös vähäiselle huomiolle jääneistä keksinnöistä on ehdottomasti Chromecast.

Googlen pieni mediatoistin täytti tällä viikolla kymmenen vuotta ja on vain reilua käydä hieman läpi ilmiötä ja sen historiaa.

Pikkuinen televisioon kiinni tökättävä tikku ei ole koskaan ollut mediahypen keskiössä eikä siitä ole revitty sanomalehtiin kissan kokoisilla otsikoilla uutisia. Mutta kuin vaivihkaa, se on levittäytynyt askel kerrallaan koteihin, myös sellaisiin koteihin, joissa ei asu yhtään nörttihenkistä asukasta.







Mikä siis on Chromecast?

Mikäli et ole kymmenessä vuodessa törmännyt konseptiin, niin avattakoon se nyt tässä lyhykäisesti.



Ensimmäisen sukupolven Chromecast

Rankasti yksinkertaistettuna, se oli alunperin pieni muistitikun näköinen vekotin, joka tökättiin television HDMI-porttiin kiinni. Sitten selailit puhelimellasi netistä haluamasi videon ja painoit videon yläkulmassa näkyvää pientä ikonia .. ja ta-daa, puhelimelta valittu video alkoikin pyörimään televisiossa. Langattomasti. Ilman mitään sen kummempia säätöjä.

Miten Chromecast toimii?

Moni itse asiassa kuvittelee, että puhelimella pyörivä video lähetetään langattomasti puhelimelta Chromecastille ja Chromecast vain vastaanottaa videota puhelimelta ja näyttää sen televisiossa.

Näinkin se tavallaan voi toimia, mutta ainoastaan ruutua peilatessa, eli kaikki puhelimen ruudulla näkyvä heijastetaan sellaisenaan Chromecastin kautta televisiolle.

Mutta valtaosassa tapauksista näin ei ole. Sen sijaan homma toimii yksinkertaistettuna näin:

Avaat puhelimestasi videon Painat videon yläkulmassa olevaa Chromecast-ikonia Puhelin lähettää Chromecastille videon URI-osoitteen. Eli siis suoran https-linkin videotiedostoon, ei itse videota. Chromecastin sisäinen selain avaa kyseisen linkin suoraan nettiyhteytä käyttäen Chromecastin selain näyttää videon televisiossa

Taustalla Chromecast keskustelee kuitenkin myös puhelimen kanssa siten, että mm. puhelimen näytöllä näkyy usein kohta, jossa toisto on menossa - ja puhelimelta voidaan painaa videon toimintoja, kuten pistää video paussille tai nostaa äänenvoimakkuutta. Mutta video itsessään ei tule puhelimelta Chromecastille.

Miksi Chromecastista tuli niin suosittu?

Kuten todettua, Chromecast julkaistiin vuonna 2013, mutta silloin sitä myytiin vain hyvin harvoihin maihin - lähinnä Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Suomessa Chromecastin myynti aloitettiin vuonna 2014, eli vuotta myöhemmin. Silloinkin laitteen pystyi ostamaan lähinnä Googlen oman verkkokaupan kautta, 35 euron hintalapulla.

Ja juurikin hintalappu on ollut todennäköisesti tärkein syy sille, miksi Chromecastin suosio räjähti käsiin. Tuohon maailman aikaan YouTuben katseleminen televisiosta vaati joko tietokoneen kytkemistä HDMI-johdolla televisioon - tai yhtä harvoista alkuaikojen älytelevisioista.



Kuvassa kolmannen sukupolven Chromecast

Chromecastin avulla sai vanhan "älyttömän" television muutettua 35 eurolla älytelevisioksi, josta löytyivät käytännössä kaikki maailman suoratoistopalvelut.

Lisäksi sen käyttö on niin yksinkertaista, että kunhan (toisinaan hyvinkin tuskallisen) asennusvaiheen saa hoidettua, osaavat perheen kaikki jäsenet - jopa ne teknopelkoiset - käyttämään Chromecastia luontevasti. "Napautat vain tuota kuvaketta videon yläkulmasta" on niin yksinkertainen neuvo, että sen muistaa kovapäisempikin.

Chromecast nykyisin

Chromecastista tuli ajan saatossa niin suosittu, että Chromecastille itselleen ei ole enää tarvetta. Alkuperäisen, ensimmäisen sukupolven Chromecastien tuki kuitenkin kesti aina kevääseen 2023 saakka - ja uudempia malleja tuetaan edelleen.

Mutta Chromecast tekniikkana valloitti maailman niin tehokkaasti, että se löytyy nykyisin lähes kaikista uusista televisioista sisäänrakennettuna.

Google itse on siirtynyt sittemmin monipuolisempiin, kaukosäätimellä ohjattaviin mediatoistimiin, jotka kuitenkin nekin tukevat myös alkuperäistä Chromecastin ideaa. Arvostelimme taannoin uusimman Chromecast with Google TV -mediatoistimen, joka on paljon enemmän kuin alkuaikojen yksinkertaistetun minimalistiset Chromecastit.

Vaikka Chromecast on muuttunut viime vuosina, on Google ymmärtänyt edullisen hinnan merkityksen ja edullisin moderni Chromecast maksaa nykyisin noin 40 euroa.