Reddit-kiista jatkuu: Moni suosittu kanava sallii nyt rankan aikuisviihteen protestina yhtiötä vastaan

Viime viikkojen ajan netissä on kuplinut valtava kiista, jossa yhteisäpalvelu Reddit on ollut napit vastakkain sen aktiivisimpien käyttäjien ja ylläpitäjien kanssa. Maailman suosituin keskustelualue, jota kutsutaan niin netin vessanseinäksi kuin kaiken inhimillisen tiedon lähteeksikin, on riidan vuoksi ollut varsin hurjassa kaaoksessa jo viikkojen ajan.

Kiiista alkoi siitä, kun Redditin johto päätti muuttaa yhtiön API-rajapinnan maksulliseksi. API-rajapinta ei kerro tavalliselle sukankuluttajalle sinänsä mitään, mutta kyseessä on sisi tapa, jolla kuka tahansa voi rakentaa sovelluksia, jotka käyttävät Redditistä löytyvää sisältöä. Redditin APIn avulla palvelulle on luotu kymmenittäin epävirallisia kännykkäsovelluksia, joista monet ovat jopa selkeästi yhtiön omaa mobiilisovellusta parempia.

Nyt, yhtiön muuttaessa API-rajapintansa maksulliseksi, nuo harrastajien luomat, usein täysin ilmaiset, sovellukset lakkaavat toimimasta - ellei niiden kehittäjä maksa Redditille. Ja Redditin hinnoittelumalli on sellainen, että suosituimmat sovellukset joutuisivat maksamaan yhtiölle jopa miljoonia euroja joka vuosi siitä, että sovelluksella pääsee lukemaan Redditin viestejä.



Tästä suuttuneena useiden suosituimpien Redditin kanavien ylläpito muutti hiljattain kanavat suljetuiksi yhteisöiksi. Tavalliselle googlettelijalle tämä näkyi niin, että kun osuit hakutulokseen, joka johdattaa Redditistä löytyvään viestiketjuun, olikin vastassa vain viesti siitä, että kanava on ulkopuolisilta suljettu - ja että uusia käyttäjiä ei oteta sisään. Etenkin vähänkään harvinaisempien ongelmien tai aiheiden googlettelun osalta Reddit on usein ainoa paikka, josta löytyy lähes mihin tahansa aihealueeseen keskustelua - ja usein myös hyvä vastaus.

Sittemmin suurin osa suljetuista kanavista on jo avattu takaisin käyttöön, vaikka protestit eivät olekaan muuttaneet Redditin johdon kantaa API-rajapinnan hinnoitteluun.

Mutta sisukkaimmat protestoijat ovat pistäneet uuden vaihteen silmään: monien megasuosittujen kanavien sääntöihin on tehty viime aikoina muutos, jossa aiemmin tiukasta moderointilinjasta poiketen, kanava onkin yhtäkkiä sallinut hyvinkin rankan aikuisviihteen julkaisun kanavalla - sekä videoina että kuvina. Monilla tähän uuteen protestiaaltoon hypänneillä kanavilla ainoana sääntönä on ollut se, että materiaalin pitää olla laillista Yhdysvalloissa - muutoin kaikki käy.

Samalla kyseisiltä kanavilta ovat kadonneet myös Redditille itselleen tärkeät mainokset, sillä yhtiö itse varjelee mainostajiaan ja estää mainonnan näkymisen kanavilla, joissa näkyy aikuisviihdesisältöä.

Engadgetin mukaan Reddit on puolestaan vastannut temppuun poistamalla kanavien sääntöjä muuttaneilta ylläpitäjiltä heidän ylläpito-oikeuksia. Ja ei, yhtiö ei aio taipua peruuttamaan päätöksestään vieläkään. Rajapinnat muuttuvat maksulliseksi 1.7.2023.