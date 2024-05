Adobe väittää omistavansa kaikki oikeudet 2500 vuotta vanhaan kirjaimeen

Kuvankäsittely- ja video-ohjelmistoistaan tunnettu Adobe väittää omistavansa kaikki oikeudet noin 2500 vuotta vanhaan kirjaimeen.

Kyllä. Kirjaimeen.

Kyseessä on erikoinen tavaramerkkivääntö, jossa Adobe puolustaa omaa logoaan ja uhkaa haastaa oikeuteen pienempiä yhtiöitä, joiden logossa näkyy pystysuuntainen kolmio, käytännössä kreikkalainen delta-kirjain eli Δ.

Hulluinta tilanteessa on se, että Adobe on vaatinut logon poistoa yhtiöltä, joka on käyttänyt delta-kirjainta sellaisen sovelluksen logona, jonka nimi itsessään on Delta.

Adoben omassa nimessä tai yhdessäkään yhtiön tuotteen nimessä ei ole deltaa. Sen sijaan delta-kirjainta käytetään yleisesti mm. matematiikassa, musiikissa ja kemiassa.

Firma, joka joutui Adoben hampaisiin sovelluksen logonsa vuoksi, päätti kuitenkin taipua ja "räjäytti" delta-kirjaimen uudeksi logoksi:



Kyseinen sovellus on Nintendo-emulaattori iPhonelle ja sovelluksen kotisivuilla vanha logo on vielä näkyvissä vaikka iOS-sovelluksen ikoni onkin jo vaihdettu.

Ongelmallista asiassa ei ole se, etteikö Deltan logo muistuttaisi Adoben logoa. Sen sijaan ongelmallista asiassa on se, että Adoben logoa muistuttavaa symbolia on käytetty varsin laajalti jo tuhansia vuosia ennenkuin Adobe sen itselleen rekisteröi tavaramerkiksi.

Aiheeseen vahvasti kytkeytyvä oikeusjuttu käytiin vuosituhannen alussa, kun Microsoft koetti estää muita käyttämästä sanamuotoista tavaramerkkiään, "Windows":ia. Tuolloin oikeus totesi tavaramerkin olevan mitätön, koska sitä oli käytetty laajasti jo kauan ennen Microsoftin graafisen käyttöjärjestelmän syntyä.