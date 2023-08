Microsoft yllätti: poisti 44 Intelin suoritinta Windows 11 -yhteensopivien listalta

Windows 11 laitteistovaatimukset ovat tunnetusti hyvin tiukat - jopa hämmentävän tiukat. Mutta nyt Microsoft on tehnyt erikoisen tempun, sillä yhtiö on poistanut Windows 11 tuettujen suoritinten listalta ison pinon Intelin suorittimia.

Käyttöjärjestelmän tukemien suorittimien listalta on poistettu kaikkiaan 44 eri Intel Xeon -suoritinta. Vahinko ei ole tavalliselle kuluttajalle kovinkaan iso, sillä Xeon-suorittimia on käytetty lähinnä palvelimissa.

Muutos on silti varsin yllättävä, sillä tyypillisesti käyttöjärjestelmän vähimmäisvaatimukset asetetaan ennen käyttöjärjestelmän julkaisua ja niitä ei tuon jälkeen enää muuteta. Nyt on olemassa se pienen pieni mahdollisuus, että osa Xeon-käyttäjistä on päivittänyt käyttöjärjestelmänsä Windows 11:een - mutta laitteisto ei enää uusien normien mukaan olekaan virallisesti tuettu.

Tuen piiristä poistettujen suoritinten listan löysi Neowin ja lista sisältää seuraavat suoritinmallit:



Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2124

Intel Xeon E-2124G

Intel Xeon E-2126G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M

Intel Xeon E-2186G

Intel Xeon E-2186M

Intel Xeon E-2224

Intel Xeon E-2224G

Intel Xeon E-2226G

Intel Xeon E-2226GE

Intel Xeon E-2234

Intel Xeon E-2236

Intel Xeon E-2244G

Intel Xeon E-2246G

Intel Xeon E-2254ME

Intel Xeon E-2254ML

Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2276ME

Intel Xeon E-2276ML

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2278GE

Intel Xeon E-2278GEL

Intel Xeon E-2286G

Intel Xeon E-2286M

Intel Xeon E-2288G

Intel Xeon E-2314

Intel Xeon E-2324G

Intel Xeon E-2334

Intel Xeon E-2336

Intel Xeon E-2356G

Intel Xeon E-2374G

Intel Xeon E-2378

Intel Xeon E-2378G

Intel Xeon E-2386G

Intel Xeon E-2388G



Karkeasti yleistäen, Windows 11 vaatii noin vuodelta 2014 tai sitä uudemman suorittimen, TPM-turvasirun emolevyltä ja 4 gigatavua käyttömuistia. Tarkempi lista Windows 11 laitteistovaatimuksista löytyy sivuiltamme.