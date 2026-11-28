Salasanojen hallintapalvelu 1Password on kertonut yhtiöön kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jossa hyökkääjä on päässyt käsiksi osaan yhtiön asiakkaiden asiakastiedoista.

Pääsy 1Passwordin järjestelmiin onnistui yhtiön työntekijän GitHub-käyttäjätunnukseen kohdistuneesta murrosta. GitHubia käytetään 1Passwordin lähdekoodin säilyttämiseen ja kehitykseen liittyvien prosessien hallintaan. Hyökkääjä käytti työntekijän tunnuksia päästäkseen käsiksi lähdekoodiin ja syöttääkseen haitallista koodia taustapalveluihin, minkä seurauksena järjestelmä latasi rajatun määrän asiakastietoja hyökkääjän haltuun.

Yhtiön mukaan salasanaholveihin tallennetut salasanat, luottokorttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan vaarantuneet, eikä käyttäjien tarvitse tehdä muutoksia tileihinsä.

1Passwordin selvityksen mukaan vuotaneet tiedot koostuivat pääasiassa asiakastileihin liittyvistä metatiedoista. Hyökkääjä sai muun muassa asiakkaiden nimiä ja sähköpostiosoitteita, joita käytetään kirjautumiseen palveluun. Lisäksi ladattiin tili- ja käyttäjätunnisteita, tietoja tilin luomisajankohdasta ja viimeisimmästä kirjautumisesta.



Keskeinen yhtiön viesti on, että asiakkaiden salasanaholvit ja niiden sisältö eivät olleet missään vaiheessa hyökkääjän saatavilla. Holvien salausavaimet säilytetään ja johdetaan käyttäjän omissa laitteissa, eikä 1Passwordin palvelimilla ole tietoja, joilla holvien sisältö voitaisiin purkaa. Yhtiö painottaa, ettei hyökkääjällä ollut pääsyä holveja suojaaviin avaimiin, tilin palautusavaimiin tai 1Password-sovelluksiin ja -selainlaajennuksiin.

Käyttäjien ei 1Passwordin mukaan tarvitse vaihtaa salasanojaan tai tehdä muita muutoksia tileihinsä tämän välikohtauksen vuoksi. Hyökkäys kuitenkin havainnollisti ikävästi, että tietoturvapalveluita tarjoavalla 1Passwordillakin on kehittämistä tietoturvansa kanssa.

Huolesta huolimatta salasanojen hallintaohjelmat ovat ylivoimaisesti turvallisin tapa säilyttää salasanat. Etenkin kun ideaalitilanteessa jokaiseen palveluun pitäisi meidän kaikkien muistaa luoda täysin yksilöllinen salasana, jota ei käytetä koskaan missään muualla.