Sanoma Media Finland on muuttanut suoratoistopalvelu Ruudun evästekäytäntöjä 23. marraskuuta alkaen. Muutoksen myötä Ruudun käyttäjiltä vaaditaan jatkossa 5 euron kuukausimaksua, mikäli he haluavat kieltäytyä Sanoman omista seuranta- ja mainosevästeistä.

Palvelua ei voi käyttää tekemättä evästevalintaa, ja eteen avautuvassa ikkunassa vaihtoehdot ovat nyt "Hyväksy kaikki", "Hylkää maksamalla 5 €/kk" sekä "Evästeasetukset". Maksullinen vaihtoehto on toteutettu erillisenä Kohdentamaton-tilauksena, jonka voi irtisanoa koska tahansa.

Kuukausimaksulla ei kuitenkaan pääse eroon mainoksista eikä sillä saa katseluoikeutta Ruudun ohjelmiin. Kohdentamaton-tilaus estää ainoastaan Sanoman omien eväste- ja laitetunnisteiden käytön markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen, mittaukseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen.

Mainokset siis näkyvät Ruudussa edelleen normaalisti, mutta niitä ei kohdenneta evästeiden avulla.

Kokonaan ilman lisämaksua Ruudussa voi yhä kieltäytyä Sanoman mainoskumppaneiden eli kolmansien osapuolten evästeistä. Tämä vaatii siirtymistä erilliseen Evästeasetukset-valikkoon.



Hinnoittelun kannalta muutos luo erikoisen asetelman maksaville Ruutu+-tilaajille. Perustason mainoksellinen Ruutu+-tilaus maksaa 9,99 euroa kuukaudessa, joten 5 euron Kohdentamaton-lisätilauksen kanssa kokonaishinnaksi muodostuu 14,99 euroa kuukaudessa, ja mainokset näkyvät silti.

Vain euron kalliimmalla eli 15,99 euron yhteishinnalla saa puolestaan mainoksettoman Ruutu+ Premium -tilauksen, johon sisältyy toistaiseksi myös maksuton oikeus kieltäytyä kaikista evästeistä.

Sisäänkirjautuneille Premium-tilaajille näytetäänkin yhä "Vain välttämättömät" -valinta. Lisäksi ennen 22. syyskuuta 2026 alkaneissa määräaikaisissa tilauksissa evästeistä kieltäytyminen säilyy maksuttomana sopimuskauden loppuun asti.

Tulevaisuudessa Ruutu saattaa siis lähteä rahastamaan myös Premium-tilaajia evästevalinnoilla.

Ruudun malli eroaa ratkaisusta, jonka Sanoma otti aiemmin syksyllä käyttöön uutismedioissaan. Kuten uutisoimme lokakuussa, Sanoma käynnisti eri medioissaan kokeiluja Korkeimman hallinto-oikeuden elokuussa antaman ennakkopäätöksen jälkeen, jossa linjattiin evästeistä kieltäytymisen olevan oltava yhtä helppoa kuin niiden hyväksymisen.

Esimerkiksi Ilta-Sanomissa ja Satakunnan Kansassa Sanoma toi tarjolle maksullisen vaihtoehdon, jossa evästeistä kieltäytymisen ohella koko sivusto muuttuu mainosvapaaksi. Ilta-Sanomissa mainosvapaa ja evästeetön tilaus hinnoiteltiin 7 euroon ja Satakunnan Kansassa 4 euroon kuukaudessa.

Ruudussa vastaavaa mainosvapautta ei kuitenkaan 5 euron maksulla tarjota. Sanoma perustelee maksua sillä, että 5 euron kuukausihinta vastaa kohdennetun mainonnan menetettyä tuloa, jolla rahoitetaan suomalaista sisällöntuotantoa.

Yhtiö kertoo ohjeistuksessaan, ettei käyttäjän yksityisyys vaarannu evästeet hyväksymällä, vaan tietoja käsitellään lakien ja säädösten mukaisesti. Ruudussa tehty evästevalinta on palvelukohtainen, joten se täytyy tehdä erikseen jokaisessa Sanoman palvelussa.