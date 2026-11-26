Verkkokauppa.com on jälleen julkaissut perinteiset listansa vuoden huonoimmiksi arvioiduista ja palautetuimmista tuotteistaan juuri ennen Black Fridayta.

Tänä vuonna yhtiö otti vertailuun mukaan myös tekoälyn kysymällä ChatGPT:ltä ja Geminiltä, mitä elektroniikkatuotteita kuluttajien ei kannattaisi ostaa.

ChatGPT ja Gemini nimesivät yhteensä parikymmentä välteltävää tuotetta tai tuoteryhmää, mutta yksikään niistä ei löytynyt Verkkokauppa.comin todellisilta asiakaslistoilta.





Verkkokauppa.comin mukaan tekoälymallit arvioivat tuotteita edelleen pitkälti paperilla olevien teknisten tietojen, kansainvälisten laboratoriotestien ja yleisten varoitusten perusteella. Tekoälyt varoittivat tyypillisesti halvoista ja tuntemattomista merkeistä, kertakäyttöisistä akkulaitteista sekä yksittäisistä tuotteista, kuten Amazon Ring -valvontakameroista ja House of Marley Jammin -kaiuttimesta.

"Tekoäly arvioi tuotteen tekniset tiedot, asiakkaat taas arvioivat laitteet omassa olohuoneessaan. Tekoäly kyllä huomaa, että puhelimessa on liian vähän muistia. Se näkee myös esimerkiksi meidän sivuillamme olevat asiakasarvostelut, mutta yleiset tekoälymallit painottavat suosituksissaan yhä paljon teknisiä tietoja. Siksi se, että tiettyjen nappikuulokkeiden yhteys pätkii tai että robotti-imuri ei selviä kodin matoista, jää helposti huomaamatta. Tässä tekoälyllä on vielä kehitettävää", sanoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Juha Valtonen.

Todellisuudessa Verkkokauppa.comin asiakkaiden hylkimien tuotteiden joukossa on useita tunnettuja brändejä ja hintaviakin laitteita, joissa ei teknisten tietojen valossa ole vikaa.

Huonoimmiksi arvioitujen tuotteiden kärkeen nousi tarkastelujaksolla Fuj:techin ladattava retki- ja mökkisuihku, jonka arvosanojen keskiarvo asteikolla 1–5 jäi lukemaan 2,12. Jaetulle toiselle sijalle keskiarvolla 2,20 päätyivät tunnettujen valmistajien langattomat nappikuulokkeet, JBL Reflect Aero TWS ja Huawei Freebuds SE3, sekä ErgoWork FlexiCloud -työtuoli.

Listan yllättäjiin lukeutuvat muun muassa Adobe Photoshop & Premiere Elements 2026 -kuvankäsittelyohjelmisto keskiarvolla 2,40 sekä Raspberry Pi 5:lle tarkoitettu alumiinikotelo jäähdytyssiilillä keskiarvolla 2,43.

Kymmenen huonoimman joukkoon mahtuivat myös Ströme KD-127C -palovaroitin, Beiwe Sport XL -actionkamerakiinnikekokoelma, Asus TUF M3 Gen II -pelihiiri sekä Rollei Fly Mini -drone, jotka kaikki saivat keskiarvoksi 2,60.

Palautetuimpien tuotteiden tilastoa hallitsevat erikoisemmat liitäntäkaapelit, joissa ostajat päätyvät helposti väärään liittimeen tai kaapelityyppiin. Kärjessä ovat InLinen kolmemetrinen db9-nollamodeemikaapeli 51 prosentin palautusosuudella ja DELTACOn sarja- ja hiirikaapeli 49 prosentin osuudella.

Myös Marmitek Connect HA13 HDMI–SCART-muunnin palautettiin 35 prosentissa ostoista.

Kaapeleiden ohella palautustilastoissa korostuvat vahvasti kalliiden tablettien suojakotelot ja näppäimistöt. 13 tuuman iPad Pro M4:lle suunnitellun Logitech Combo Touch -näppäimistökotelon palautusprosentti oli 46 prosenttia. Samsungin tablettitarvikkeista Galaxy Tab S9+- ja S9 FE+ -malleille tarkoitettu Smart Book Cover palautettiin 41 prosentin ja Galaxy Tab S10 FE+ Book Cover Slim Keyboard 39 prosentin osuudella.

Palautetuimpien kymmenen kärkeen nousivat lisäksi musta OPPO Watch S -älykello 40 prosentin palautusosuudella, Beiwe-diffuusori 35 prosentin osuudella, Lumonite Sticker 360 -kypäräkiinnike 34 prosentin osuudella sekä avoimet Meze Audio 105 AER -sankakuulokkeet 33 prosentin osuudella.

Verkkokauppa.comin tilastot perustuvat aikavälillä 6.11.2025–5.11.2026 kerättyihin asiakasarvioihin ja palautuksiin, ja listoille päässeillä tuotteilla on ollut vähintään viisi arviota tai kymmenen myytyä kappaletta.

Yhtiön mukaan osa listojen tuotteista on jo poistettu valikoimasta, ja kokonaisuudessaan Verkkokauppa.comin palautusprosentti oli tarkastelujaksolla vain 0,7 prosenttia.





Valtonen muistuttaa Black Friday -ostajia, ettei tunnettu merkki tai suuri alennusprosentti takaa onnistunutta ostosta. Tekoälyä kannattaa hyödyntää sen selvittämiseen, millaisia ominaisuuksia tuotteelta vaaditaan, mutta lopullinen toimivuus arjessa selviää parhaiten muiden ostajien kirjoittamista arvosteluista.

Huonoilta ostoilta elektroniikan osalta voi välttyä katsomalla meidän listaa parhaista Black Friday -tarjouksista, joissa monet suosittelut perustuvat hinnan lisäksi meidän kokemuksiin arvosteluiden muodoissa.