Virallinen Black Friday on tänä vuonna 27.11., mutta totuttuun tapaan vuoden 2026 tarjouskampanjat tärähtivät käyntiin jo marraskuun alussa, kun suurimmat elektroniikkakauppiaat julkaisivat ensimmäiset kampanjatuotteensa.

Kuten tavallista, käymme läpi kaikki Black Friday -tarjoukset käsin ja nostamme tälle listalle tuotteet, joiden hinta on selkeästi halvemmalla tasolla kuin edeltävän kolmen kuukauden aikana - missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Eli listallemme eivät päädy "tekaistut" alennukset, joissa tuotteen hintaa on nostettu hetkellisesti ennen Black Friday -kampanjan alkua.

Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, kun tarjouksia tulee lisää, hinnat muuttuvat tai jokin tuote loppuu jälleenmyyjiltä. Joten lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin tai vaikka aloitussivuksesi marraskuun ajaksi, jotta et missaa tarjousnostojamme.

Nyt, torstai-iltana, viimeisetkin päätarjoukset ovat ilmestyneet kaikilta tärkeimmiltä jälleenmyyjiltä. Päivitämme listaa kuitenkin läpi Black Friday -viikonlopun hintojen mahdollisesti vielä muuttuessa.

Alta löydät tämän hetken voimassa olevat tarjoukset:







Robotti-imurit

Dreame X50 Ultra



Dreame X60 Ultra



Roborock Saros 20 Sonic



Roborock QR 798



Roborock Q7 TF+



iRobot Roomba 115 Combo

alin hinta nyt: 99 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 135 euroa



iRobot Roomba Combo Plus 575

alin hinta nyt: 349 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 449 euroa



Roborock Qrevo 2 Pro

alin hinta nyt: 349 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 449 euroa



Roborock Qrevo Edge 2

(tarjoustuotteet ovat jo loppuneet)

Ecovacs X12 Pro Omni

alin hinta nyt: 719 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 848 euroa





Kännykät

Motorola moto G87 (256GB)



Fairphone 6 (8/256GB)



Samsung Galaxy A57 (8/128GB)



Google Pixel 11 Pro (12/256GB)



Google Pixel 11 Pro (16/512GB)



Google Pixel 11 (12/256GB)



Google Pixel 11 Pro XL (12/256GB)



Google Pixel 11 Pro Fold (16/256GB)



Apple iPhone 18 Pro (256GB)



Apple iPhone 18 Pro Max (256GB)



Samsung Galaxy A27 (6/128GB)





Älykellot

Garmin Fenix 8 (AMOLED, pienin koko)



Garmin Fenix 8 (AMOLED, keskikokoinen)



Garmin Fenix 8 (AMOLED, suurin koko)



Google Pixel Watch 5 (45mm / WiFi)

alin hinta nyt: 369 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa



Google Pixel Watch 5 (41mm / WiFi)

alin hinta nyt: 319 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 369 euroa



Apple Watch Ultra 3 (LTE)



Samsung Galaxy Watch 8 (40mm)





OLED-televisiot

Suosittelemme lukemaan oppaamme, jossa selitämme mitä eroa on OLED, QLED ja LED -televisioilla.

Samsung S85H, 65 tuumaa, OLED, vm 2026

alin hinta nyt: 1199 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1399 euroa



Samsung S85H, 55 tuumaa, OLED, vm 2026

alin hinta nyt: 839 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 969 euroa



Sony Bravia 6, 55", OLED, vm 2026

alin hinta nyt: 990 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 1190 euroa





Kuulokkeet

Apple Airpods 4

alin hinta nyt: 99 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 117 euroa



Apple Airpods 5

alin hinta nyt: 119 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 149 euroa



Apple Airpods 4 aktiivisella melunvaimennuksella (ANC)

alin hinta nyt: 129 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 147 euroa



Sony WH-1000XM4C -kuppikuulokkeet



Sony WH-1000XM6 -kuppikuulokkeet



Sony WF-1000XM6 -nappikuulokkeet





Muut tuotteet

Oura Ring 4 -älysormus

alin hinta nyt: 199 euroa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 221 euroa





PNY CS1030 1 teratavun SSD-asema (M.2 / NVMe)

alin hinta nyt: 129 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 129 euroa

(asema nostona osittain siksi, että SSD-levyjen hinnat heittelevät nyt erittäin villisti - ja hinta on nyt varsin maltillinen)



Ruuvitag -mittausanturi, 2kpl pakkaus

alin hinta nyt: 56 euroa

Alin hinta 30 vrk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 75 euroa



Sony Playstation 5 DualSense -peliohjain

alin hinta nyt: 50 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 50 euroa

ohjaimen hinta vaihtelee villisti ja se on ollut 3kk sisään vain yhtenä päivänä samaisella 50e hinnalla myynnissä



Samsung Odyssey G9 (G91SD) 49" kaareva näyttö

alin hinta nyt: 649 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 749 euroa



Apple iPad 11" (vm. 2025 / 128GB / WiFi)

alin hinta nyt: 399 euroa (huom! tarjouksessa vain sininen malli, muista valita väri!)

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 429 euroa



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

Päivitetty 11.11. kello 00:45: Lisätty Gigantin puhelintarjouksia ja älykellotarjouksia, päivitetty yhden robotti-imurin tarjoushintaa aiempaa alemmas.

Päivitetty 12.11. kello 00:11: Lisätty robotti-imureita ja Applen kuulokkeet.

Päivitetty 14.11. kello 16:15: Lisätty kuulokkeita, päivitetty Pixel 11:n hinta.

Päivitetty 22.11. kello 22:50: Lisätty kelloja, Ruuvitag, PS5:n ohjain, jne; päivitetty hintoja ja linkkejä.

Päivitetty 25.11. kello 22:50: Lisätty Ouran älysormuksen diili mukaan.

Päivitetty 26.11. kello 21:28: Lisätty Gigantin, Verkkokauppa.com:n ja muiden viimeisimmät tarjoukset.