Euroopan komissio ja EU:n kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyöverkosto (CPC-verkosto) ovat hyväksyneet verkkokauppa-alusta Temun sitoumukset, joilla yhtiö muuttaa kaupallisia käytäntöjään EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisiksi. Kyseessä on tutkittujen epäkohtien määrällä mitattuna tähän mennessä laajin CPC-verkoston valvontatoimi.

Marraskuussa 2024 käynnistynyttä tutkintaa johtivat Belgian, Saksan ja Irlannin kuluttajansuojaviranomaiset Euroopan komission koordinoimana. Nyt hyväksytyt muutokset koskevat kaikkia Temun verkkosivuston, sovelluksen ja mainosten EU- ja ETA-versioita, ja yhtiö on sitoutunut noudattamaan samoja vaatimuksia myös kaikissa tulevissa verkkosivujen ja sovellusten versioissa.

Temu lopettaa pakotetut pelillistämistoiminnot, kuten onnenpyörän pyöräyttämisen, jota on aiemmin vaadittu verkkokauppapaikalle pääsemiseksi.

Samalla etusivulta ja tuotelistauksista poistuvat painostavat myyntiviestit, kuten "lähes loppuunmyyty" -ilmoitukset.

Myös hinnoitteluun ja tilaamiseen tulee selkeyttä. Temun on jatkossa erotettava selvästi todelliset hinnanalennukset pelkistä hintavertailuista yleiseen viitehintaan, ja sovellettavat verot sekä maksut on ilmoitettava ennen kassalle siirtymistä.





Lisäksi kassalle on lisätty selkeä "tilaa ja maksa" -vahvistuspainike, jotta kuluttajalle ei jää epäselväksi tilauksen merkitsevän maksuvelvollisuutta.

Tuotearvostelujen luotettavuutta parannetaan ottamalla käyttöön väärennettyjen arvostelujen tunnistin, joka tarkistaa arvostelut ennen niiden julkaisemista.

Käyttäjille tarjotaan myös työkalu arvostelujen ilmiantamiseen sekä selkeät tiedot siitä, miten tähtiluokitukset lasketaan ja miten arvosteluja asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Asiakaspalvelu ja palautukset muuttuvat suomalaisille helpommiksi, sillä puhelinasiakaspalvelu, asiointibotti ja peruuttamislomake on tarjottava kaikilla EU- ja ETA-maiden virallisilla kielillä, siis myös suomeksi. Palautuksiin liittyvät hyvitykset on puolestaan käsiteltävä 14 päivän kuluessa, ja yritystietojen on oltava aiempaa helpommin löydettävissä.

"Verkko-ostaminen tuo monia etuja, mutta sen ei pitäisi koskaan tapahtua sääntöjämme noudattavien kuluttajien tai vastuullisten yritysten kustannuksella. EU:n kuluttajille suunnattujen verkkoalustojen on noudatettava EU:n sääntöjä. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta luottamus sähköiseen kaupankäyntiin säilyy", toteaa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

Tiedotteen mukaan kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset seuraavat nyt tiiviisti, miten Temu noudattaa sitoumuksiaan, joita olisi sovellettava kaikkialla EU:ssa ja ETA:ssa. Jos Temu ei noudata sääntöjä, ne voivat toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten määrätä sakkoja, joiden määrä on vähintään 4 prosenttia Temun vuotuisesta liikevaihdosta asianomaisissa jäsenvaltioissa.





Temusta on käynnissä komission toimesta myös DSA-tutkintaa. Komissio totesi 17. marraskuuta 2026 alustavasti Temun rikkoneen digipalvelusäädöstä, sillä yhtiön tuotevalvonta, sisällön moderointi ja seuraamusjärjestelmä ovat olleet tehottomia ehkäisemään laittomien ja vaarallisten tuotteiden myyntiä alustalla. Lisäksi komissio ehdotti 11. marraskuuta uutta digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevaa säädöstä sekä itselleen suoria valtuuksia laajamittaisissa kuluttajansuojarikkomuksissa.