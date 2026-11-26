Kiistelty ja jopa vihattu italialainen nettijätti Bending Spoons on jatkanut yritykselle ominaista toimintatapaa ja tehnyt jälleen yhden yrityskaupan.

Tällä kertaa ostoslistalle päätyi maailman suurin sähköpostien lähetyspalvelu ja uutiskirjealusta, Mailchimp. Kauppasummaksi myyjätahon eli Intuitin ja Bending Spoonsin välille on sovittu 3,68 miljardia dollaria eli noin 3,5 miljardia euroa.

Myyjätaho, veroilmoitusten täyttöön tarkoitetuista ratkaisuistaan parhaiten tunnettu Intuit, teki kaupassa isot tappiot varsin lyhyessä ajassa. Intuit osti Mailchimpin itselleen vuonna 2021 ja silloin kauppasumma oli muhkeat 10 miljardia euroa.

Bending Spoonsin liikeidea on lopulta hyvin yksinkertainen. Yhtiö ostaa tunnettuja nettibrändejä, joilla on uskollinen, maksava asiakaskunta, mutta joiden tähti on lähtenyt jo hieman hiipumaan.



Sen jälkeen Bending Spoons yleensä lakkauttaa ostetun yrityksen oman tuotekehityksen kokonaan ja keskittää sen Italiaan, omien koodaajiensa tehtäväksi. Ja lopuksi Bending Spoons yleensä nostaa ostetun palvelun käyttö- tai kuukausimaksut merkittävästi aiempaa kovemmiksi.

Liikeidea on osoittautunut toimivaksi, sillä Bending Spoons on ostellut vuosien mittaan valtavan määrän tunnettuja netin entisiä jättiläisiä omistukseensa. Yhtiö listautui pörssiin tänä kesänä.