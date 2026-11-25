Tämän päivän tarjousnostona valtavasta Black Friday -tarjousten merestä nostamme esiin entisen suomalaisyrityksen, nyttemmin amerikkalaistuneen Ouran älysormuksen.

Kyseessä on vuonna 2024 julkaistu neljännen sukupolven Oura Ring 4.

Sormus maksoi julkaisuhetkellään noin 415 euroa ja sen jälkeen hinta pysyi noin 400 euron tienoilla aina viime vuoden Black Friday -kampanjoihin saakka. Tuolloin edullisimman mallin hinta käväisi hetkellisesti 279 eurossa.

Kesällä 2026 sormuksen hinta laski pysyvän oloisesti noin 265 euron tasoon, mutta syksyn mittaan sormuksesta nähtiin vielä sitäkin edullisempia hintoja, kun sitä myytiin halvimmillaan 221 euron. Mutta nyt Black Fridayn tohinassa Ouran 4. sukupolven sormuksen saisi ostettua 199 eurolla, joka on samalla halvin hinta millä kyseisen sormuksen on Suomesta koskaan voinut itselleen hankkia.

Tarjous löytyy täältä:

Huomaathan, että 199euron hinta koskee vain joitain väri- ja materiaalivaihtoehtoja: esimerkiksi harjatun hopean värinen vaihtoehto maksaa linkin takaa 20 euroa enemmän, eli 219 euroa - mutta jotkut materiaalivaihtoehdot eivät ole lainkaan tarjouksessa ja maksavat yli 500 euroa.

Ouran neljäs sukupolvi on toiseksi uusin Ouran mallisto - yhtiö julkaisi uusimmat, viidennen sukupolven älysormuksensa tämän vuoden toukokuussa.





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