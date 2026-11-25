Amerikkalainen Neato oli 2010-luvulla robotti-imureiden pioneeri.

Tuolloin alaa olivat hallinneet pitkään "tyhmät" robotti-imurit ja Neato mullisti omilla tuotteillaan alaa merkittävästi. Neaton roboimurit olivat ensimmäiset, jotka muistivat sijaintinsa, osasivat piirtää karttoja ja joita pystyiä etäohjaamaan netin yli.

Yhtiö myytiin vuonna 2017 saksalaisen monialajätti Vorwerkille, mutta saksalaisyritys ei saanut jo tuolloin hieman hiipumassa ollutta firmaa uuteen lentoon. Neaton faneja kismitti etenkin se, että Vorwerkin aikana Neaton innovointi loppui kuin seinään - ja kiinalaisvalmistajat rynnistivät alan kehityksen vetureiksi.

Yhtiö julkaisi viimeiset merkittävät uudet roboimurimallinsa vuonna 2020 ja sen jälkeen mitään uutta ei enää tullutkaan.

Lopulta vuonna 2023 kerrottiin se, mitä pelättiinkin: Neaton toiminta lopetetaan kokonaan. Viimeisenä iskuna Vorwerk kertoi viime vuoden lopulla, että Neaton imureiden käyttämät verkkopalvelimet sammutetaan.



Palvelinten sammumisen jälkeen aikoinaan varsin fiksuista Neaton imureista tuli jälleen "tyhmiä" - ne eivät enää pystyneet tallettamaan karttoja ja robotin ohjaaminen kännykän kautta etäohjauksella lakkasi toimimasta sekin.

Neaton ostaneet kuluttajat nostivat Vorwerkiä vastaan kanteita ympäri maailmaa. Ja niiden pohjalta Vorwerk on nyt laajentanut hyvitysohjelmaansa kattamaan kaikki Euroopan Unionin alueella asuvat Neaton asiakkaat.

Uuden vaihto- ja hyvitysohjelman pohjalta kaikki Neaton D8, D9 ja D10 -mallien omistajat voivat vaihtaa toimivat Neaton robotti-imurinsa Vorwerk Kobold/Folletto VR7 robotti-imuriin ilmaiseksi.

Vanhempien mallien, eli Neato D4, D6 ja D7 -mallien omistajat voivat puolestaan vaihtaa robotti-imurinsa 500 euron lahjakorttiin, jolla voi hankkia itselleen Vorwerkin robotti-imurin, yhtiön varsi-imurin tai yhtiön tehosekoittimen.

Vaihtohyvitystarjous on voimassa maaliskuun 2027 loppuun saakka.

Niille Neatoa edelleen käyttäville kuluttajille, jotka eivät haluaisi robotistaan luopua, on nörttiyhteisöltä hyviä uutisia: avoimen lähdekoodin projekti Vacuula on edennyt vauhdikkaasti ja sen avulla Neatoon on pystytty palauttamaan iso osa menetetyistä toiminnoista. Vacuulan käyttö toki vaatii harrastuneisuutta ja mm. oman palvelimen ylläpitoa.

Neaton roboimurit olivat yksiä ensimmäisistä malleista, joilla kauan sitten ryhdyimme robotti-imureita sivustollamme arvostelemaan: Neato D6:n arvostelun julkaisimme jo kahdeksan vuotta sitten.