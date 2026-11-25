Käsityöläisten ja luovan alan ammattilaisten suosima verkkokauppa-alusta Etsy on ajautunut myrskyn silmään sen jälkeen, kun yhtiö päivitti käyttöehtonsa.

Närää aiheuttaa käyttöehtojen kohta, joka pakottaa myyjät antamaan Etsylle luvan tuotteidensa kuvien ja kuvausten käyttöön tekoälymallien koulutuksessa. Päivitys on johtanut laajaan vastareaktioon erityisesti kuvataiteilijoiden ja kuvittajien keskuudessa: monet ovat sulkevat Etsyssä toimivat kauppasivunsa ja ovat julkaisseet sosiaalisen median kanavissaan "jäähyväisviestejä", pyytäen asiakkaitaan seuraamaan heitä muille alustoille.

Uusien käyttöehtojen mukaan Etsy ja sen hyväksymät ulkopuoliset kumppanit sekä palveluntarjoajat saavat oikeuden käyttää myyjien palveluun lisäämää sisältöä "tekoäly- ja koneoppimisteknologioiden kehittämiseen, kouluttamiseen, testaamiseen ja parantamiseen". Minkäänlaista kieltäytymisen mahdollisuutta ei uusille käyttöehdoille ole annettu, eikä tekoälyyn viittaavasta käyttöehtojen kohdasta voi myöskään erikseen kieltäytyä.



Yksi näkyvimmistä protestoijista on kanadalainen kuvittaja Aaron Millard, joka kertoi Instagramissa "polttaneensa Etsy-kauppansa maan tasalle". Millardin mukaan hän on panostanut Etsy-tiliinsä kahden vuoden ajan, on myynyt sen kautta yli 11 000 tuotetta ja hänellä on ollut tuhansia asiakkaita. Mies kuvailee julkaisussaan, että hän ei halua antaa taiteellista osaamistaan "ilmaiseksi polttoaineeksi tekoälyjätteen liiketoimintamallille".

Myös animaatioalan erikoissivusto Cartoon Brew on uutisoinut miten taiteilijat sulkevat Etsy-kauppojaan sankoin joukoin. Monille myyjille tekijöille ratkaisu on taloudellisesti raskas, mutta he perustelevat sitä halulla säilyttää kontrolli omista teoksistaan ja estää niiden käyttö tekoälymallien koulutusmateriaalina.

Ironista on, että vain viikkoja ennen käyttöehtomuutosta Etsy sai laajaa kiitosta kiristettyään sääntöjään harhaanjohtavien tekoälykuvien ja bottien luomien ilmoitusten suhteen. Alusta kielsi esimerkiksi tekoälyn generoimat reseptit ja käsityöohjeet ja korosti haluavansa suojella käsityöläisten ja suunnittelijoiden työtä. Samalla se kuitenkin sallii edelleen tekoälyavusteisten tuotteiden myynnin, kunhan myyjät ilmoittavat selvästi tekoälyn käytöstä. Nyt juuri taiteilijat, joiden kädentaitoja ja omaperäisyyttä Etsy oli pyrkinyt korostamaan, kokevat joutuneensa uuden tekoälystrategian välikappaleiksi.

Kritiikin voimistuttua Etsyn asiakastoiminnoista vastaava johtaja James Ossman julkaisi vastineen kohuun. Ossman vakuutti, että yhtiö ei aio käyttää Etsyn myyjien sisältöä "sellaisten tekoälymallien kouluttamiseen, jotka on suunniteltu kopioimaan alkuperäistä työtäsi tai korvaamaan luovuuttasi". Hänen mukaansa käyttöehtojen tarkoitus on mahdollistaa käytännön toimintoja, kuten tuotekuvausten automaattinen kääntäminen eri kielille, tuotteiden nostaminen Etsyn markkinointikampanjoihin sekä erilaisten analytiikka- ja optimointityökalujen kehittäminen myyjien tueksi.



PC Gamerin mukaan Ossmanin selitykset eivät ole tyydyttäneet läheskään kaikkia kriitikoita, sillä antamat lupaukset eivät näy sitovana tekstinä varsinaisissa käyttöehdoissa. Sen sijaan käyttöehdot antavat tekstimuodossa Etsylle lähes vapaat kädet käyttää myyjien palveluun lataamia kuvia ja muuta sisältöä täysin haluamallaan tavalla.