Edellisen kerran maailmassa on julkaistu täysin uusi selainmoottori kaupallisen selaimen käyttöön vuonna 2015, kun Microsoft julkaisi sittemmin jo kuopatun EdgeHTML-selainmoottorinsa.

Nykyisin käytännössä kaikki maailman selaimet pohjautuvat johonkin kolmesta suuresta selainmoottorista: WebKitiin, Geckoon tai Blinkiin. Näistä Blink on ylivoimaisesti tunnetuin ja käytetyin, sillä se on Chromiumin ja Chromen sekä kymmenien muiden selainten taustalla pyörivä selainmoottori. Selainmoottori on siis se varsinainen verkkoselaimen ydin, joka muuttaa verkkosivun HTML:n, JavaScriptin, kuvat ja tyylitiedostot käyttäjälle näkyväksi ja toimivaksi visuaaliseksi ilmeeksi.

Keskittymisessä on myös ongelmansa: nykymaailmassa Google voi pitkälti päättää sen, mihin suuntaan selainteknologiat kehittyvät: yhtiö kontrolloi Blinkiä suoraan itse (ja sen kautta mm. Bravea, Operaa, Vivaldia, Edgeä, Chromea ja lukuisia muita selaimia) ja pitää samalla Geckolla pyörivän Firefoxin rahallisesti talutusnuorassaan.



Syy sille, miksi kilpailevia selainmoottoreita ei ole kehitetty johtuu puhtaasti siitä, että nykyaikainen selainmoottori on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, joka mittasuhteiltaan alkaa vastata jo käyttöjärjestelmiä. Selainmoottorin pitää tukea kolmen vuosikymmenen aikana muotoutuneita standardeja ja kaikkia omituisia poikkeuksiakin, joita matkan varrella on kehitykseen sattunut tulemaan mukaan.

Mutta yksi itsenäinen pieni projekti on ollut pitkään kehitteillä: Ladybird.

"Leppäkerttua" ryhdyttiin kehittämään alunperin vaihtoehtoisen SerenityOS-käyttöjärjestelmän osana vuonna 2019, mutta sittemmin selain on alkanut elämään omaa, itsenäistä elämäänsä avoimen lähdekoodin projektina. Ladybird on onnistunut keräämään kehitystyön tueksi joukon avokätisiä taloudellisia tukijoita ja nyt vuosien työ alkaa vihdoin tuottamaan tulosta.

Tällä viikolla projekti vihdoin julkisti, että selain on saavuttanut sen pisteen, että siitä ryhdytään jakelemaan kokeellista, tavallisille käyttäjillekin tarkoitettua alfa-versiota.

Ladybirdin tuorein kokeiluversio on tätä kirjoitettaessa 2026.47.8 ja se on saatavilla sekä macOS:lle että Linuxille. Windows-versio on suunnitteilla vasta joskus varsin pitkän ajan päästä eli on todennäköistä, että kokeiluversioita ei tulla koskaan julkaisemaan Windowsille. Mobiiliversioitakin lupaillaan vasta, kun selain on "tarpeeksi hyvässä kuosissa" tietokoneilla.

Ladybirdin kehittäjät muistuttavat, että kyseessä on todellakin kokeiluversio, eli osa sivuista saattaa rendautua väärin ja selain itsessään saattaa myös kaatua kesken käytön. Mutta sen JavaScript-moottori on jo ohittanut Chromen vastavaan JavaScript-moottorin standardien noudattamisessa (Firefoxin tuki on vielä Ladybirdiä paremmalla tolalla) ja sen sivujen rendautumisen tuki sekin on parantunut vauhdilla viimeisen vuoden aikana.

Selain on kehitetty alunperin C++ -ohjelmointikielellä, mutta sitä on lähdetty kääntämään vauhdilla modernimmalle Rust-ohjelmointikielelle, osittain tekoälyn avulla, mutta projektin pääkehittäjän valvonnassa. Kyseessä ei siis ole mikään "vibekoodattu" selain, kuten hiljattain uutisoimamme norjalainen selain.



Jos siis olet Linux- tai macOS-käyttäjä ja sinua kiinnostaa hypätä täysin uuden selaimen mukaan, niin asennustiedostot voi ladata täältä:

Lataa tuorein Ladybird

Jos taas kaipaat valmiimpaa selainta, mutta haluaisit pyristellä irti amerikkalaisten teknologisesta ylivallasta, suosittelemme tutustumaan eurooppalaiseen Vivaldi-selaimeen - joka toki sekin pohjautuu Googlen hallinnoimaan Chromiumiin.