Amerikkalainen musiikin suoratoistopalvelu Tidal on päättänyt kieltää kokonaan tekoälyllä luodut kappaleet palvelustaan.

Tidal tiukensi linjaansa jo kesällä, kun yhtiö lopetti toistokerroista maksamisen tekoälyllä tehdyistä kappaleista. Mutta tekoälymusiikki on kuitenkin saanut olla siitä huolimatta palvelussa - promptaajat eivät vain ole saaneet rahaa kappaleidensa kuuntelukerroista.

Nyt siis linja tiukkenee entisestään 9. joulukuuta ja kaikki tekoälyllä tehdyt kappaleet tullaan automaattisesti hylkäämään ja poistamaan palvelusta.

Yhtiö kertoi linjauksestaan sosiaalisen median julkaisussaan (linkki vie X/Twitteriin). Tidalin mukaan viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana 43 prosenttia kaikista palveluun lisätyistä kappaleista oli tehty kokonaan tekoälyllä (Tidalin tunnistusalgoritmien mukaan) ja koko Tidalin musiikkivalikoista noin 6,3 prosenttia, eli 27 miljoonaa kappaletta, on tunnistettu kokonaan tekoälyllä tehdyksi.



On kuitenkin merkillepantavaa, että Tidalin linjaus koskee ainoastaan kokonaan tekoälyllä tehtyjä kappaleita. Eli esimerkiksi kappaleet, joiden lauluraita on oikean ihmisen ääntä, mutta kaikki muu biisissä on tekoälyllä tehtyä, sallitaan jatkossakin.

Tidalin mukaan tekoälyllä tehdyt kappaleet vievät tuloja oikeilta artisteilta ja "hämmentävät" kuuntelijoita. Tidalin, kuten kaikkien muidenkin suoratoistopalveluiden tuloutus artisteille toimii siten, että kuuntelukerroilla ei ole kiinteää yksikköhintaa. Sen sijaan Tidal ja muut yhtiöt jakavat (analyytikkojen mukaan) noin 70 prosenttia tilaajien kuukausimaksuista tekijänoikeuksien edustajille, eli yleensä levy-yhtiöille. Levy-yhtiöt sitten jakavat rahan artistien, säveltäjien ja muiden tekijöiden kanssa solmimiensa sopimusten mukaan eteenpäin - yleensä suhteessa kunkin kuukauden kuuntelukertoihin.

Tuohon yhtälöön tekoälyllä tehty musiikki iskee väistämättä: eli mikäli tekoälyllä tehtyä musiikkia kuunnellaan ja siitä maksettaisiin samalla tavalla osuus jaettavasta potista kuuntelukertojen mukaan, saisivat oikeat ihmisartistit vähemmän tuloja.