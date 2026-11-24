Black Fridayn pääpäivä alkaa jo lähenemään ja päivittyvällä tarjouslistallamme on valtava määrä toimituksemme käsin poimimia tarjouksia eri tuoteryhmistä.

Mutta halusimme nostaa esiin erilliseen artikkeliin mielestämme Black Fridayn fiksuimmat tarjoukset robotti-imureista.

Kuten arvostelujamme säännöllisesti lukevat lukijamme tietävätkin, painotamme arvosteluissamme ennenkaikkea robotin "itsenäisyyttä". Eli yksinkertaisesti sitä, miten vähän robotti vaatii omistajaltaan huolenpitoa.

Mielestämme robotti-imuria varten ei pitäisi joutua keräämään lattialta pois sinne unohtuneita leluja tai kenkiä - eikä missään nimessä rullailemaan mattoja pois lattialta ennen imurointia.

Lisäksi robotin sisäisen pölysäiliön tyhjentäminen kuulostaa pahasti 2010-luvun jutulta, kun nykyaikaisissa roboimureissa säiliö imaistaan itsestään tyhjäksi robotin lataustelakassa olevaan pölypussiin - jota ei tarvitse tyhjentää kuin muutaman kuukauden välein.

Mutta ne tarjoukset...

Mielestämme tämän vuoden Black Fridayn kovin tarjous on arvostelussamme täydet viisi tähteä saaneesta Dreame X50 Ultrasta. Arvostelimme robotin vuonna 2025, kun se maksoi vielä reilusti yli tuhat euroa - ja se oli silti viiden tähden arvoinen kapistus. Nyt kyseistä mallia on myyty koko Black Fridayn ajan 549 eurolla.

Tarjous alla:

Mielestämme tätä kalliimpia imureita ei kannata nyt edes tähyillä, sillä Dreame X50 Ultra on ollut parempi mm. esteiden väistelyssä kuin yksikään sittemmin testaamistamme, kalliimmistakaan imureista. Se on myös parempi kuin seuraajansa, arvostelussamme pettymyksen aiheuttanut X60 Ultra.

Mutta 549 euroa on paljon rahaa imurista ja siksi olemme valinneet tähän mukaan hieman edullisemman parivaljakon.

Roomba Plus 575 Combo ja Roborock Qrevo 2 Pro irtoavat molemmat nyt 349 eurolla - ja kumpikin maksoi ennen Black Friday -kampanjoita 449 euroa.

Kumpaakaan emme ole sinänsä testanneet suoraan, vaan niiden rinnakkaismalleja (koska kummallakin valmistajalla on hengästyttävä määrä malleja ja emme yksinkertaisesti ehdi kaikkia testaamaan). Mutta testiemme, kokemuksemme ja tuotteiden speksien pohjalta uskallamme suositella näitä kahta, jos budjetti ei yksinkertaisesti taivu edellämainittuun Dreamen malliin.

Mallien välillä on kaksi merkittävää eroa: Roomba ei sovellu koteihin, joissa on paksuja mattoja, sillä se ei osaa jättää moppaustyynyjään telakkaan - Roborock osaa. Eli Roomba kastelisi upottavat matot siivotessaan.

Mutta vastaavasti Roborockin esteiden väistely pohjautuu valotutkaan (structured light + LiDAR) ja Roomba puolestaan käyttää oikeaa kameraa (kuten mm. Dreame X50 Ultra) lattialla olevien esteiden tunnistukseen. Eli Roomba tunnistaa lattialle unohtuneet pienet esteet ja mm. johdot paremmin kuin Roborock.

Dreamen valitessa kompromissia ei tarvitse tehdä, sillä se osaa jättää moppityynyt tarvittaessa pois kyydistä ja käyttää kameraa esteiden tunnistukseen. Mutta jos haluaa ostaa 200 euroa halvemman roboimurin, pitää mielestämme valita näiden puutteiden väliltä se itselle pienempi paha.

Kyseisten mallien tarjoukset löytyvät alta:



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