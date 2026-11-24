Googlen valta hakukoneena on murtumassa
Googlen valta-asema hakukoneena on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan samaa luokkaa kuin Alkon asema väkevien alkoholijuomien markkinassa Suomessa muinaisella 1980-luvulla. Käytännössä siis monopoli.
Suomessa StatCounterin mukaan Googlen markkina-osuus hakukoneista oli lokakuussa 2026 87,3% - kovimman "perinteisen" hakukonevastustajan, Microsoftin omistaman Bingin pitäessä kakkossijaa 5,2 prosentin osuudella.
Mutta määritelmämme siitä, mitä hakukone oikeastaan enää edes tarkoittaa, on muuttumassa vauhdilla. Muutosta on kiihdyttänyt tietysti ensisijaisesti Google itse, kun yhtiö muutti hakukoneensa (muiden sisällöstä luotuja) vastauksia sylkeväksi tekoälykoneeksi.
Mutta samalla kun Googlen haku on muuttunut nopealla tahdilla tekoälychatiksi, ovat myös verrokit muuttuneet.
Marraskuun alussa tekoälyjätti OpenAI:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Adam Fry kertoi haastattelussa, että OpenAI on saavuttamassa vauhdilla Googlea Googlen omassa, nykyisessä pelissä.
Fryn mukaan ChatGPT:n "verkkohaun kaltaisten kyselyiden" määrä vastaa jo 20 prosenttia Googlen hakukoneen kyselymääristä.
Muutos on erityisen hämmästyttävä siksikin, että OpenAI lisäsi ChatGPT:hen tuoreiden tietojen hakemisen taidot vasta vuoden 2025 puolivälissä. Sitä ennen sen "tiedot" olivat jatkuvasti sen varassa, kuinka usein tekoälyn käyttämä kielimalli päivitettiin.
Lisäksi ChatGPT:n kasvutahti hakukoneen kaltaisena työkaluna vaikuttaa olevan hurjassa kasvussa, sillä Fry kertoi haastattelussa, että hakukoneen kaltaiset kyselyt kasvoivat miljardista kyselystä kuukaudessa 1,2 miljardiin vain parissa kuukaudessa syksyn 2026 aikana.
Samalla käyttäjien siirtyminen tekoälyyn perinteisen linkkipohjaisen hakukoneen sijaan on alkanut nakertamaan vauhdilla verkkosivustojen liiketoimintaedellytyksiä. Verkkosivustot julkaisevat ja tuottavat sisällön, jonka varaan tekoälyfirmat tuotteensa rakentavat - mutta tekoäly ei lähetä enää lukijoita verkkosivustoille.
Useat suuret verkkosivustot ovatkin harkitsemassa Googlesta poistumista ja erittäin monet verkkojulkaisijat estävät tekoälyfirmoilta pääsyn sisältöihinsä.
Perinteisiä, linkkejä tarjoavia hakukoneitakin onneksi edelleen on heille, ketkä sellaista kaipaavat: esimerkiksi arvostelussamme käynyt eurooppalainen hakukone, Qwant.
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