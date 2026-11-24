Macin kosketuslevyn värinämoottorista kaiutin
Aivan kaikkein vanhimmat nörtit muistavat vielä upean taidemuodon jostain viime vuosituhannen pölykerrostumien takaa, eli floppy musicin. Siinä tietokoneen levyasemaa käytettiin eräänlaisena kaiuttimena, runnomalla ohjelmallisesti sen mekaanista lukupäätä sopivasti eestaas (tai vaikkapa useamman levyaseman..).
Nyt tuosta ihanasta retromuistosta pääsevät nauttimaan myös nykyiset tietokoneiden käyttäjät - modernilla tavalla, toki.
Pieni, avoimen lähdekoodin ohjelmapätkä nimeltään nospeaker muuttaa Applen Mac-kannettavista löytyvän kosketuslevyn värinämoottorin eli haptista palautetta kosketuslevyyn tarjoavan moottorin "kaiuttimeksi".
Ohjelma siis yksinkertaisesti värisyttelee kosketuslevyä juuri sopivalla tavalla, jotta sillä voidaan soittaa musiikkia - tai tuottaa puhetta.
Alla video:
-- Camille Roux (@camilleroux.com) 23. marraskuuta 2026 klo 9.00
nospeakerin tekijä kertoo sen tukevan kaikkia moderneja kannettavia Mac-tietokoneita, myös viimeisimpiä Intel-pohjaisia Maccejä. Se ei riko haptista palautetta antavaa moottoria, sillä ohjelma ei jyrisytä moottoria sen enempää kuin käyttöjärjestelmäkään.
Ohjelma löytyy nospeakerin viralliselta GitHub-sivulta.
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