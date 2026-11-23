Jensen Huang takaisin Nvidian johtoon
Tänään nähtiin valtava loikkaus teknologiaosakkeiden pörssikursseissa, kun Nvidian hallitus nimitti Jensen Huangin takaisin yhtiön toimitusjohtajaksi.
Huang irtisanoutui tehtävästään vain pari viikkoa sitten, kun paljastui, että hänellä on ollut suhde kiinalaiseksi vakoilijaksi epäillyn naisen kanssa.
Yhdysvaltain teknologiaosakkeiden pörssikurssit nousivat valtavalla vauhdilla heti, kun Huangin paluusta tiedotettiin.
Pelkästään Nvidian pörssikurssi nousi parhaimmilaan 33 prosenttia aiemmasta, nostaen yhtiön arvostusta hetkessä yli tuhannen miljardin dollarin verran.
Vertailun vuoksi todettakoon, että koko Suomen pörssin kaikkien pörssilistattujen yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on tällä hetkellä noin 340 miljardia euroa.
Nvidian hallitusta on Reutersin mukaan painostettu sekä Yhdysvaltain hallinnon että sijoittajien toimesta koko kuluneen kahden viikon ajan palauttamaan Huang takaisin yhtiön johtoon.
Yhdysvaltain hallinto on vakuuttanut Nvidian hallitukselle, että Huangin toimintaan ei liity uhkia Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle.
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