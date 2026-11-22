Gemini 4 Neon on Googlen uusi tehokas keskitien tekoälymalli – säästää käyttörajoja monivaiheisissa tehtävissä
Google on jälleen tällä viikolla päivittänyt tekoälymalliensa vaihtoehtoja esittelemällä Gemini 4 Neon -tekoälymallin, joka laajentaa yhtiön Gemini 4 -malliperhettä.
Malli sijoittuu raskaimpiin ja pitkäkestoisiin projekteihin suunnatun Gemini 4 Carbonin sekä nopeaan arkikäyttöön tarkoitetun Gemini 4 Hydrogenin väliin yhdistäen huipputason päättelykyvyn nopeuteen ja kustannustehokkuuteen. Tavallisille kuluttajille Gemini 4 Neon on tullut saataville heti julkaisupäivänä 18. marraskuuta, mutta sen käyttö edellyttää maksullista Google AI Pro- tai Ultra-tilausta. Mallin voi valita suoraan Gemini-sovelluksen mallivalikosta, minkä lisäksi se on tilaajien käytettävissä Google AI Studiossa ja Google Antigravity -ympäristössä.
Googlen mukaan Gemini 4 Neon tuo kuluttajille selkeitä etuja erityisesti monivaiheisissa tehtävissä. Malli on raskaampia huippumalleja kevyempi ja nopeampi, joten se venyttää tilaajien käyttörajoja pidemmälle. Neon tukee myös Geminin Tasks-toimintoa ja osaa lukea aiempaa tarkemmin esimerkiksi PDF-tiedostoja, taulukoita ja valokuvia. Lisäksi se pystyy hyödyntämään käyttäjän Gmail- ja Docs-sisältöjä sekä ajantasaista tietoa netistä.
Googlen julkaiseman vertailutaulukon perusteella Neon päihittää Claude Opus 5.5- ja GPT-6.2 Sol -mallit valtaosassa mitatuista osa-alueista.
Teknisesti Gemini 4 Neon tukee miljoonan tokenin konteksti-ikkunaa ja pystyy käsittelemään samanaikaisesti tekstin ohella taulukoita, PDF-tiedostoja, kaavioita, ääntä ja videota. Mallissa on neljä säädettävää ajattelutasoa, joiden avulla tehoa ja tokenien kulutusta voidaan mukauttaa tehtävän vaativuuden mukaan. Suoraan Gemini-sovelluksessa näkyy kolme tasoa, ja korkein on suunnattu tiimeille ja kehittäjille kehittäjätyökalujen kautta.
Korkea-ajattelutasolla Neonin tehtäväkohtaiset kustannukset ovat Googlen mukaan 32 prosenttia alhaisemmat kuin Gemini 4 Carbonilla ja noin 50–80 prosenttia pienemmät kuin kilpailevilla huippumalleilla. Raskaimmalla xhigh-asetuksellakin kulut pysyvät yli 36 prosenttia kilpailijoiden korkeimpia asetuksia edullisempina.
Sovelluskehittäjille malli on saatavilla maksullisessa Gemini API -rajapinnassa. Syötetokeneiden hinta on 3 dollaria miljoonalta tokenilta, ja välimuistia hyödynnettäessä hinta laskee 0,15 dollariin miljoonalta tokenilta. Ulos puskettavat tokenit maksavat 15 dollaria miljoonalta tokenilta.
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