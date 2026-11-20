Verkkokaupoista tutuissa "osta nyt, maksa myöhemmin" -maksuvaihtoehdoissa vaaditaan jatkossa entistä useammin, että luotonantaja varmistaa kuluttajan maksukyvyn. Luottoyhtiöille tulee useita uusia velvollisuuksia, kun EU:n kuluttajaluottodirektiiviin perustuvia lakimuutoksia aletaan soveltaa 20.11.2026.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotteen mukaan tiukemmalla sääntelyllä halutaan torjua vastuutonta lainanantoa ja kuluttajien ylivelkaantumista.

Lakimuutosten myötä kuluttajaluottojen sääntely koskee pääsääntöisesti myös täysin korottomia ja kuluttomia luottoja. Erityyppisiä maksunlykkäyksiä tarjotessa luotonantajan on siis aina varmistettava kuluttajan maksukyky ennen sopimuksen tekemistä.

Sääntelyn ulkopuolelle jäävät tietyt myyjän itsensä tarjoamat maksuajat, joissa luottoyhtiö tai muu kolmas osapuoli ei ole välikätenä.

Myyjän tai palveluntarjoajan itse tarjoama koroton ja kuluton maksuaika voi jäädä sääntelyn ulkopuolelle, jos maksu suoritetaan kokonaan 50 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta. Vastaavasti suurten yritysten verkkokaupoissaan itse tarjoamat enintään 14 päivän korottomat ja kuluttomat maksuajat jäävät sääntelyn ulkopuolelle.



Luotonantajan on jatkossa arvioitava huolellisesti, pystyykö kuluttaja maksamaan luoton takaisin. Arvioinnissa täytyy huomioida luottoon nähden tarpeelliset ja oikeasuhtaiset tiedot kuluttajan tuloista, menoista ja muista taloudellisista olosuhteista.

Jos luotonantaja ei ole arvioinut kuluttajan maksukykyä asianmukaisesti ennen luottosopimuksen tekemistä, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia. Tällöin takaisin maksetaan ainoastaan lainattu pääoma. Vähäiset rikkomukset eivät kuitenkaan johda luottokustannusten mitätöintiin.

Jos maksukyvyn arvioinnissa käytetään automaattista henkilötietojen käsittelyä, luotonantajan on kerrottava siitä kuluttajalle. Kuluttajalla on oikeus saada arvioinnista ymmärrettävä selitys, esittää oma näkemyksensä sekä pyytää luottokelpoisuuden arvioinnin ja luottopäätöksen uudelleentarkastelua.

Kuluttajaluottojen mainonnassa on jatkossa varoitettava siitä, että luoton ottamisesta aiheutuu kuluttajalle kustannuksia. Jos kuluttaja saa luoton ennakkotiedot myöhemmin kuin päivää ennen sopimuksen tekemistä, luotonantajan tai luotonvälittäjän on myös lähetettävä erillinen muistutus peruuttamisoikeudesta ja ohjeet sen käyttämiseen.

Mikäli kuluttajan luottohakemus hylätään, siitä on ilmoitettava viipymättä ja kuluttaja on tarvittaessa ohjattava talous- ja velkaneuvontaan.

Lakimuutosten vuoksi myös kuluttaja-asiamies päivittää luotonantajille suunnatun linjauksensa, jonka luonnos tulee yleiselle lausuntokierrokselle 20.11.2026.