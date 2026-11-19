Suoratoistopalvelu SkyShowtimen tarina on tulossa päätökseensä. Deadline-sivuston mukaan palvelun omistajat Comcast ja Skydance ovat päättäneet ajaa suoratoistopalvelun alas vuoden 2027 lopulla.

Päätöksen myötä palvelua neljä vuotta johtanut toimitusjohtaja Monty Sarhan jättää tehtävänsä, ja talousjohtaja Mark Neil ottaa vetovastuun väliaikaisena toimitusjohtajana alasajon ajaksi.

Tilaajien kannalta tilanne ei muutu välittömästi, sillä SkyShowtime jatkaa toimintaansa normaalisti vuoden 2027 lopulle asti.

Lopetuspäätöstä edelsi syyskuussa käynnistetty strateginen arviointi. Deadlinen tietojen mukaan omistajat olivat huolissaan siitä, ettei palvelu ollut kääntynyt voitolliseksi, vaikka siihen on sijoitettu vähintään miljardi dollaria. Hallituksen henkilöstölle lähettämän kirjeen mukaan suurten globaalien alustojen kasvu ja valtavat panostukset sisältöihin, teknologiaan ja urheiluun ovat tehneet alueellisen toimijan riittävän mittakaavan saavuttamisesta liian vaikeaa.



SkyShowtime lanseerattiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syyskuussa 2022, jolloin se korvasi Paramount+-palvelun. Palvelu on koonnut yhteen muun muassa Universal Picturesin, Paramount Picturesin, Nickelodeonin, DreamWorksin, Showtimen, Sky Studiosin ja Peacockin elokuvia ja sarjoja.