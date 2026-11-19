OpenAI julkaisi uusimmat versiot kaikkein kehittyneimmistä kielimalleistaan. GPT-6.2 Astra ja GPT-6.2 Sol on molemmat suunnattu etenkin ohjelmoijille ja tekoälyn ns. tehokäyttäjille.

Uudet mallit tulivat heti julkaisun yhteydessä saataville ChatGPT Work -ympäristöön, koodaajille tarkoitettuun Codexiin sekä ohjelmointirajapintojen kautta. Malleista Astra on edelleen yhtiön lippulaivamalli, eli kaikkein tehokkain tekoälymalli, joka on tarkoitettu etenkin monimutkaisimpiin päättelyä vaativiin tehtäviin. Sol on puolestaan OpenAI:n Astraa kustannustehokkaampi, "yleispätevä" kielimalli. Molempien luvataan tuottavan parempia tuloksia ja käyttävän vähemmän output tokeneita kuin edeltävät vastaavat GPT-mallit.

GPT-6.2 Astraa on kehitetty erityisesti tilanteisiin, joissa tekoälyn tuotoksia käytetään sellaisenaan tai vain kevyesti muokattuina osana asiantuntijatyötä. Malli on koulutettu tuottamaan esityksiä, taulukoita ja asiakirjoja, jotka noudattavat tarkasti käyttäjän antamia pohjia sekä eri alojen, kuten oikeustieteen, myynnin, rahoituksen ja kirjanpidon käytäntöjä. OpenAI:n mukaan Astran tuottama teksti on aiempaa selkeämpää ja vähemmän jaarittelevaa - ja sen tuottamat esitykset sisältävät pääviestin tiivistäviä otsikoita sekä ytimekkäitä sisältöjä. Visuaalisella puolella Astra osaa toistaa alkuperäisten dokumenttien asettelun, värit ja fontit aina kirjasinkokoa myöten esimerkiksi pelkän kuvakaappauksen perusteella, ja säilyttää saman kirjoitustyylin myös esimerkiksi PowerPoint-esityksiä luotaessa.



Lisäksi hintakilpailu OpenAI:n ja Anthropicin välillä jatkuu: GPT-6.2 Astra on 20 prosenttia halvempi hinnaltaan kuin GPT-6 Astra (sekä output että input tokeneiden hintaa on laskettu).