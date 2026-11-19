Kyberturvallisuuskeskus julkaisi keskiviikkona kaksi vakavaa varoitusta, jotka koskevat verkkopalveluiden taustalla käytettyjä NGINX-palvelinohjelmistoja sekä Java-ajoalustoja. Molemmissa tapauksissa vakavimmat haavoittuvuudet mahdollistavat hyökkääjälle haitallisen koodin suorittamisen etänä.

NGINX-palvelintuotteiden osalta F5 on julkaissut korjaukset yhteensä kymmeneen haavoittuvuuteen, joista vakavin on saanut kriittisen 9,2 pisteen luokituksen. Kyseinen aukko (CVE-2026-123007) sijaitsee HTTP/2-protokollan toteutuksessa, ja sen kautta hyökkääjä voi suorittaa omaa koodiaan kohdejärjestelmässä lähettämällä tietyllä tavalla muotoiltuja HTTP/2-paketteja.

Vaikka NGINX ei ole haavoittuva oletusasetuksillaan, alttiit toiminnot ovat laajasti käytössä verkon eri palveluissa. Hyväksikäytöstä ei ole vielä havaintoja, mutta Kyberturvallisuuskeskus arvioi haavoittuvuuksien olevan helposti hyödynnettävissä ja hyökkäysmenetelmien ilmestyvän pian.



Ylläpitäjiä kehotetaan päivittämään NGINX-palvelimet välittömästi korjattuihin versioihin tai poistamaan HTTP/2-protokolla tilapäisesti käytöstä.

Toinen varoitus koskee Oraclea ja OpenJDK:ta, jotka ovat paikanneet yhteensä 11 haavoittuvuutta tuetuista Java-versioista.

Näistä vakavin tunnetaan nimellä Java4Shell (CVE-2026-114938), ja se sijaitsee Java-ohjelmointikielen Base64-kooderitoteutuksen suorituskykyoptimoinneissa. Base64-koodausta käytetään yleisesti tiedon välittämiseen, joten haavoittuvuus koskee laajasti erilaisia sovelluksia ja rajapintoja, jotka ottavat vastaan syötettä käyttäjiltä.

Haavoittuvuuden löytäjän mukaan muun muassa Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Keycloak, JFrog Artifactory, Jenkins ja PingFederate ovat alttiita hyökkäyksille jo ennen kirjautumista.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa päivittämään haavoittuvat Java-alustat uusimpiin korjattuihin versioihin viipymättä.