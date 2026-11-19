Maailman odotetuimpiin videopeleihin ja viihdetuotteisiin kuuluva Grand Theft Auto VI julkaistiin 13 vuoden odotuksen jälkeen torstain vastaisena yönä, ja peli sai Suomen tietoliikenneverkot jälleen koetukselle.

Valokuituyhtiö GlobalConnectin mittausten mukaan suomalaisten internetliikenne kasvoi julkaisuhetkellä kello 00.00 40 prosenttia tavanomaiseen tasoon verrattuna.

Kyseessä oli jo toinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun tämä peli heilautti verkkoliikennettä. GTA VI:n ennakkolatausten käynnistyminen viime viikon tiistaina nosti Suomen internetliikennettä niin ikään yli 40 prosenttia.

Julkaisuyön piikki oli samaa luokkaa myös Ruotsissa, jossa dataliikenne nousi keskiyöllä noin 45 prosenttia normaalia korkeammalle.





Vaikka miljoonat pelaajat olivat ladanneet pelin konsoleilleen jo ennakkoon, varsinainen julkaisuhetki aiheutti uuden ryntäyksen. Pelin koko on noin 210 gigatavua, minkä lisäksi pelaajien on täytynyt ladata julkaisun yhteydessä erillinen päivitys ennen kuin pelaamisen on voinut aloittaa.

"GTA VI on mittaluokaltaan poikkeuksellinen pelijulkaisu. Datamäärä on valtava: jos käytössä olisi mobiililiittymä, johon sisältyy 10 gigatavua dataa kuukaudessa, koko pelin ja päivityksen lataaminen veisi lähes kaksi vuotta. Kustannuksiakin tästä syntyisi useita satoja euroja", toteaa GlobalConnectin Suomen toimitusjohtaja Soile Hammargård.

GlobalConnectin mukaan yhden gigatavun lataaminen gigabitin valokuituyhteydellä kestää keskimäärin alle 30 sekuntia, kun taas tyypillisellä mobiililaajakaistayhteydellä saman datamäärän siirtämiseen kuluu yli kolme minuuttia.

Käytännössä 210 gigatavun datamäärä vastaa esimerkiksi noin 70 tuntia HD-tasoista suoratoistoa, 88:aa alkuperäisen PlayStationin GTA: Vice City -pelin latausta tai yli kolmen vuoden musiikinkuuntelua neljän tunnin päivätahdilla.

Hammargård arvioi, että pelin live-lähetykset voivat kasvattaa internetliikennettä vielä lähipäivinä, kun pelaajat jakavat ja katsovat pelikuvaa esimerkiksi Twitchissä ja YouTubessa.





GlobalConnectin verkkojen kautta kulkee yli puolet Pohjoismaihin saapuvasta ja sieltä lähtevästä dataliikenteestä, ja nyt julkaistut mittaustulokset perustuvat yli 20 000 suomalaisen valokuitukotitalouden liikenteeseen verrattuna kolmen edellisen viikon vastaaviin ajankohtiin.

Laskimme aiemmin ennakkotilausarvioiden perusteella GTA VI:n latausten siirtävän globaalisti jopa yli kolme eksatavua dataa.