Voyager 1 on tänään valovuorokauden päässä maasta
Vuonna 1977 matkaan lähtenyt Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn avaruusluotain Voyager 1 on jälleen saavuttamassa yhden merkkipaalun.
Tänään, 18. marraskuuta, 2026 noin kello 12:15 Suomen aikaa päivällä, Voyager 1 on päässyt matkallaan jo kokonaisen valovuorokauden päähän Maasta.
Valovuorokausi tarkoittaa siis matkaa, jonka valo kulkee tyhjiössä yhden vuorokauden aikana. Helpommin ymmärrettävillä termeillä, Voyager 1 on nyt noin 26 miljardin kilometrin päässä Maasta.
Etäisyyden hahmottamiseksi NASA on julkaissut myös pienen videon, jossa pyritään selittämään, miten valtavasta välimatkasta on oikein kyse:
Kerroimme vuonna 2024 siitä, miten NASA onnistui päivittämään todellisen etäyhteyden kautta Voyager 1:n ohjelmistot sen alettua temppuilemaan 46 vuoden matkan jälkeen.
Tietojen lähettäminen Voyager 1:lle kesti jo tuolloin etäisyyden vuoksi 22,5 tuntia - ja vastaus päivityksen onnistumisesta saatiin vasta, kun oltiin odotettu toiset 22,5 tuntia.
Voyager 1 on pisimmän matkan Maasta kulkenut ihmisen rakentama esine.
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